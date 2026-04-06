Küresel piyasalarda likidite boşluğu: Paskalya Pazartesisi volatiliteyi tetikler mi?

Küresel finans ekosistemi 2026 yılının ikinci çeyreğine jeopolitik gerilimlerin gölgesinde girerken, bugün kutlanan Paskalya Pazartesisi nedeniyle operasyonel bir sessizliğe bürünmeye hazırlanıyor. Londra’dan Hong Kong’a kadar majör finans merkezlerinin kapalı olduğu bu 6 Nisan seansında, işlem hacimlerinin asgari seviyelere gerilemesi ve piyasadaki likidite derinliğinin geçici olarak kaybolması bekleniyor. Bu tablo, finansal piyasaların en kırılgan anlarını temsil eden sığ piyasa koşullarını beraberinde getirirken, en ufak bir haber akışının varlık fiyatlarında orantısız savrulmalar yaratabileceği tehlikeli bir zemine işaret ediyor.

Rutin bir işlem gününde milyarlarca dolarlık emir akışıyla absorbe edilen fiyat hareketleri, işlem hacminin keskin şekilde düşeceği bu tip tatil günlerinde kontrolsüz bir volatiliteye açık hale gelir. Özellikle Orta Doğu’daki enerji arz hatlarına yönelik spekülatif dezenformasyonun, açık kalan sınırlı vadeli piyasalarda ve emtia fiyatlarında boşluklu açılışları tetikleme potansiyeli bugün piyasanın en büyük risk başlığı olarak öne çıkıyor. Piyasa yapıcıların riskten kaçınma güdüsüyle alış-satış farklarını genişletme eğilimi, bu düşük likidite ortamında işlem yapmaya çalışacak yatırımcılar için beklenmedik maliyet artışlarını ve teknik ayı tuzaklarını devreye sokabilir.

Algoritmik ticaret ve fırtına öncesi sessizlik

Piyasalardaki bu yapısal durgunluk, aslında nisan ayının ilerleyen günlerinde açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu (CPI) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kritik faiz kararları öncesinde bir fırtına öncesi sessizlik niteliği taşıyor. Büyük kurumsal fonların ve portföy yönetim şirketlerinin operasyonel olarak pasif kalacak olması, meydanı tamamen yüksek frekanslı işlem yapan (HFT) algoritmik sistemlere bırakmış durumda. İnsan kararlarından bağımsız çalışan bu yazılımların, sığ piyasadaki anlık sinyallere vereceği sert ve mekanik tepkiler, piyasa dengesini saniyeler içinde bozma ve domino etkisi yaratma potansiyeline sahip bulunuyor.

Tahvil piyasasında teknik sıkışma ve borçlanma maliyetleri

Hisse senedi piyasalarındaki bu eylemsizliğe karşın, tahvil piyasalarında hissedilmesi beklenen likidite kuraklığı çok daha stratejik bir risk teşkil ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin kritik direnç seviyelerini zorladığı mevcut konjonktürde, derinliği kaybolmuş bir piyasada gerçekleşecek olası bir teknik kırılma, haftanın geri kalanında küresel borçlanma maliyetleri üzerinde kalıcı bir baskı unsuru oluşturacaktır. Bugün açılışla birlikte takip edilecek sığ seans, piyasa derinliğinin kaybolduğu dönemlerin nasıl birer volatilite tuzağına dönüşebileceğine dair güçlü bir sinyal niteliği taşırken; yatırımcıların, borsaların tam kapasiteyle işleme açılacağı yarınki seansa kadar oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı portföy koruma stratejilerini önceliklendirmesi kritik önem arz ediyor.