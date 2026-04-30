Küresel piyasalarda petrol ve savaş gölgesi: Dr. Sevgen’den ‘sıkıntılı başlangıç’ uyarısı

Piyasalardaki en kritik gündem maddesinin petrol fiyatlarındaki sert yükseliş olduğunu belirten Dr. Sevgen, haziran vadeli Brent petrolün 123-124 dolar seviyelerine kadar çıktığını vurguladı. Bu yükselişin arkasında yatan temel nedenin İran’a yönelik askeri planlar ve Trump’ın bu konudaki briefingleri olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, "Eski zirvelerin aşılması tedirgin edici, piyasada yeni bir fiyatlama yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ekonomisi için petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın enflasyona yaklaşık %1 oranında ek yük getirdiğini hatırlatan Dr. Sevgen, petrolün 60 dolarlı seviyelere dönmesinin zor olduğunu, ortalamaların 90 dolar civarında seyretmesinin beklendiğini belirtti.

Fed’in geleceği ve küresel belirsizlikler

Fed Başkanı Powell’ın görev süresi ve sonrasına dair tartışmalara da değinen Dr. Sevgen, Powell’ın kriz yönetiminde başarılı bir performans sergilediğini ancak halefi olarak adı geçen isimlerin Trump etkisiyle daha güvercin politikalara kayabileceği endişesini dile getirdi. Bu durumun likidite bolluğu yaratarak borsacıları sevindirebileceğini ancak ABD halkı için yüksek enflasyon anlamına geleceğini belirten Dr. Sevgen, dolar endeksinin 100 seviyesini zorladığına ve Japon Yeni’nin dolar karşısında son yılın en düşük seviyelerine gerilediğine dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da 14.500 direnci aşılamıyor

Borsa İstanbul’un teknik görünümünü analiz eden Dr. Sevgen, endeksin 14.500 puan seviyesini geçmekte zorlandığını ve bu bölgeden sürekli satış geldiğini ifade etti. 14.200 puanın önemli bir destek noktası olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, bu seviyenin altına sarkılması durumunda 13.900-14.000 bölgesine kadar bir geri çekilmenin makul karşılanabileceğini ancak bu seviyenin altının teknik bozulmaya işaret edeceğini söyledi. Şirket bilançolarının genel olarak iyi gelmesinin endeksi tutan bir etmen olduğunu da sözlerine ekledi.

Yatırımcılara kritik ‘tatil’ önerisi

1 Mayıs tatili nedeniyle piyasaların 3 gün kapalı kalacağını hatırlatan Dr. Sevgen, yatırımcıların stratejik bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti. Jeopolitik risklerin hafta sonunda bir şok dalgası yaratma ihtimaline karşı uyarıda bulunan Dr. Sevgen, "Zirvelerde olduğumuz bugünlerde nakit oranınızı biraz yüksek tutun, pazartesi günü bir şokla açılırsak 'keşke' demeyin" tavsiyesinde bulundu. Dr. Sevgen, piyasalarda yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü ancak tedirgin edici günlerden geçildiğini vurgulayarak temkinli duruşun önemine işaret etti.