Küresel piyasalarda pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor

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Teknoloji hisselerindeki ralli, yapay zeka ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğuna dair umutları artırdı. Şirketlerin yapay zeka alanındaki büyük harcamalarının karlara dönüşeceğine dair iyimserlikle hisselerinde sert yükselişler görülürken, çip üreten şirketlerin hisseleri de son dönemde yaşadıkları keskin düşüşlerin bir kısmını telafi etti.

Analistler, yapay zekaya olan talebin hala sürdürülebilir gibi göründüğünü belirterek, dolayısıyla görülen satış dalgasının piyasaların sermaye harcamalarıyla ilgili bazı endişelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler de piyasaların odağında yer aldı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülkede ekonomik büyüme birinci çeyreğe göre yavaşladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 25 Temmuz ile biten haftada 197 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında kaldı.

Ülkede, azalan kişisel tüketim harcamalarıyla yavaşlayan büyüme Fed'in faizleri daha uzun süre sabit tutabilmesi için biraz daha alana sahip olabileceğine dair iyimserliği artırırken, olası bir ikinci faiz artırım beklentilerinin de zayıflamasını sağladı.

Bu gelişmeler pay piyasalarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Diğer taraftan İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile görüşmeler yapıldığına dair açıklamaları da Orta Doğu'daki gerilimlerin hafifleyeceğine dair umutları artırdı. Artan bu umutlar da küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,65'e, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalışla 85,4 dolara indi.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde seyrederken, altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 82 dolardan işlem görüyor.

New York borsası pozitif seyretti

New York borsası, Microsoft'un beklentileri aşan finansal sonuçlarının teknoloji hisselerini desteklemesiyle pozitif seyretti.

Microsoft'un Azure bulut hizmetlerinden elde ettiği gelirin güçlü büyüme göstermesi ve şirketin sermaye harcamalarına ilişkin görünümünün piyasa beklentilerinin altında kalması yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri bir miktar hafifletti. Microsoft hisseleri yüzde 15,5 değer kazandı.

Meta ise gelirinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 28 artarak 60,8 milyar dolara yükselmesine karşın net karının aynı dönemde yüzde 14 azalışla 15,85 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Şirketin ikinci çeyrekte serbest nakit akışının düştüğünü açıklamasıyla da Meta hisseleri yüzde 7,95 geriledi.

Yarı iletken hisselerinde de toparlanma görülürken, Micron Technology hisseleri yüzde 18,4, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri de yüzde 13 yükseldi.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,78 değer kazandı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Öte yandan ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıkladı. Apple'ın net karı haziranda sona eren üç aylık dönemde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyar dolara ulaştı. Ancak şirketin tedarik zinciri nedeniyle satışlarının düşeceğini öngörmesinden dolayı piyasa sonrası işlemlerde yüzde 6,1 geriledi.

Amazon'un net karı da ikinci çeyrekte yüzde 244,9 artarak 62,6 milyar dolara çıkarken, şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 10,4 yükseldi.

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyretti

Şirketlerin açıkladığı bilançoların genel olarak beklentilerden iyi gelmesi Avrupa piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bölgede, değerli metallerdeki yükselişin etkisiyle madencilik hisselerindeki kazançlar öne çıktı.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu. BoE Para Politikası Kurulunun (PPK) açıklamasında, PPK üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6 üyenin politika faizini sabit bırakma, 3'ünün ise 25 baz puan artışla yüzde 4'e çıkarma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizinin İngiltere ekonomisine etkilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonun beklediklerinden daha hızlı gerilediğini ancak Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarının yüksek ve dalgalı seyrini sürdürmesine neden olmaya devam ettiğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında Euro ekBölgesi'nde ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veri bölgede büyümenin önceki çeyreğe göre hızlandığını ortaya koydu.

Almanya'da temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 2,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyonun haziran ayına göre hızlandığı görüldü.

Ülkede ikinci çeyreğe ilişkin GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,9, yıllık bazda da yüzde 0,9 artarak beklentilerden iyi geldi. Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

New York borsasındaki teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken, Güney Kore borsasındaki sert yükseliş dikkati çekti.

SK Hynix'in hisseleri yüzde 29,7, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 25 arttı. Asya piyasalarında bugün Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

BoJ, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 1'de sabit tuttu. Dün yüzde 3,3 azalışla 157,97 seviyesine kadar gerileyen dolar/yen paritesi bugün yüzde 0,8 artışla 160,7 seviyesinde seyrediyor. Dolar/yen paritesindeki dünkü sert düşüş Japon ekonomi yönetiminin "yeni" desteklemek amacıyla döviz piyasasına resmi müdahalede bulunduğuna dair ihtimallere işaret ediyor.

Öte yandan Asya'da bugün makroekonomik veriler de takip edildi.

Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tokyo TÜFE, yüzde 2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, haziran ayına göre hızlandı. Ülkede, Tokyo TÜFE haziran ayında yüzde 1,7 artmıştı.

Japonya'da haziran ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, haziran ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 4,1 azalırken, yıllık yüzde 0,5 arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 16, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,2 artışla 47,4940'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 47,4890'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.