Küresel piyasalarda savaş senaryoları: Hürmüz Boğazı ve petrol krizi kapıda mı?

Dr. Sevgen altın, gümüş ve bakır fiyatlarında yaşanan hafif geri çekilmelerin abartılı bir reaksiyon olmadığını belirtti. Kripto para piyasalarında, özellikle Bitcoin’de görülen %3’lük düşüşlerin de piyasa tarafından büyük bir yıkım olarak algılanmadığını ifade eden Dr. Sevgen; piyasaları etkileyen iki ana gelişmenin ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen görünüm değişikliği ve ABD’nin Pakistan'daki İran görüşmelerinin başarısızlığı olduğunu vurguladı.

Jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı riski

İran ile ilgili küresel bir koalisyon sağlanamadığına dikkat çeken Dr. Sevgen; İtalya, İspanya, Japonya, Almanya ve Kanada gibi ülkelerin bu konuda çekimser kaldığını veya talepleri reddettiğini ifade etti. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki abluka tehlikesine değinen Dr. Sevgen, İran Devrim Muhafızları’nın bölgeye yaklaşacak askeri gemilere sert karşılık vereceği yönündeki açıklamalarının, özellikle bir Amerikan gemisine saldırı olması durumunda piyasaları ciddi şekilde karıştırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD siyasetindeki karışıklık ve altın piyasası

ABD iç siyasetindeki karışıklığın dünyayı doğrudan etkilediğini belirten Dr. Sevgen, JD Vance’in diplomatik başarısızlıklarının ve Trump cephesindeki iç çekişmelerin piyasalar tarafından yakından izlendiğini söyledi. Ayrıca Dünya Altın Konseyi’nin şubat ayı raporuna değinen Dr. Sevgen; Polonya ve Özbekistan’ın en büyük alıcılar olduğunu, Rusya’nın 16 ton, Türkiye’nin ise aynı dönemde yaklaşık 8 ton altın satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Borsa İstanbul’da kritik destek seviyeleri

Borsa İstanbul’un zirve seviyelerden olumlu bir kapanışla süreci karşıladığını hatırlatan Dr. Sevgen, BIST 100 endeksi için 14.000 puan üzerindeki kalıcılığın kritik önemde olduğunu ifade etti. Olası geri çekilmelerde 13.750-13.800 bölgesinin güçlü bir destek olduğunu belirten Dr. Sevgen, bu seviyelerin altına inilmediği sürece yaşanan düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Açığa satış yasağının piyasa matematiğine etkisi

Sermaye piyasalarındaki düzenlemelere de değinen Dr. Sevgen, açığa satış yasağının ayın 24’üne kadar uzatılmasının piyasa mekanizmalarını ve matematiğini bozduğunu savundu. Bu yasağın ödünç pay piyasasını da olumsuz etkilediğini belirten Sevgen, Kardemir örneğinde olduğu gibi bazı hisselerin spot fiyatının altında işlem görmesinin temel sebebinin bu tür müdahalelerden kaynaklanan matematiksel bozulmalar olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatlarında 100 dolar eşiği

Brent petrol fiyatlarını analiz eden Dr. Sevgen, 100-110 dolar bölgesinin mevcut şartlarda bir "zirve" olarak görüldüğünü belirtti. Ancak Hürmüz Boğazı’nın kapanması veya İran ile ABD arasında sıcak bir kara çatışmasının başlaması durumunda 140, 150 hatta 200 dolarlı rakamların tekrar konuşulabileceği konusunda uyardı. Sevgen, petrol 100 doların altında kaldığı sürece piyasaların bu stresi henüz abartılı fiyatlamadığını söyledi.

Yatırımcı ne yapmalı?

Dr. Sevgen, yatırımcıların volatilite dönemlerinde karar vermekte zorlanabileceğini ancak altındaki geri çekilmelerin birer fırsat olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin dünya petrol akışının %3,5’ini yöneten jeostratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Sevgen, krizin aşılması durumunda Türkiye’nin en olumlu etkilenecek borsalar arasında yer alacağını belirtti. BIST için 20.000 endeks hedefini koruduğunu ekleyen Dr. Sevgen, yatırımcıların bu süreçte profesyonelce yönetilen fonlara yönelmesinin en doğru seçenek olduğunu vurguladı.