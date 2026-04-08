Küresel piyasalarda sert yükseliş: Dr. Nuri Sevgen short pozisyonda kalanları uyardı!

Bölgedeki son gelişmeleri yorumlayan Dr. Sevgen, ateşkes sonrası tablonun İran lehine şekillendiğini belirtti. İran üzerindeki yaptırımların kalktığı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacağı bir sürecin yaşandığını ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun İran’ı galip konuma getirdiğini savundu. Trump’ın 'bir medeniyeti sileceğim' şeklindeki sert açıklamalarını eleştiren Dr. Sevgen, bu tür ifadelerin savaş suçu niteliğinde olduğunu ve ABD’nin askeri anlamda ciddi bir itibar kaybı yaşadığını vurguladı. Özellikle bir pilotu kurtarmak için 400 milyon dolar değerinde hava aracının feda edildiği iddialarına değinen Dr. Sevgen, ABD’nin stratejik hatalarının Çin ve Rusya gibi rakiplerine alan açtığını dile getirdi.

Küresel ve yerel piyasalarda sert yükseliş

Dünya borsalarındaki olumlu havanın altını çizen Dr. Sevgen, ABD vadeli endekslerinde %2,5 ile %3,2 arasında, Asya piyasalarında ise özellikle Nikkei ve Kospi’de %5-7 bandında yükselişler görüldüğünü aktardı. Bu tablonun Borsa İstanbul’a da yansıyacağını öngören Dr. Sevgen, endeksin bugün %3 civarı bir artışla 13.150 - 13.300 bandında açılmasını beklediğini ifade etti. Dr. Sevgen, 13.000 seviyesinin artık yeni destek noktası olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda hedefin 14.500 puan olabileceğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin 16 baz puan düşerek 268 puana gerilemesini 'muhteşem bir gelişme' olarak nitelendirdi.

Petro-dolar düzeni ve enerji piyasası

Petrol ticaretinde doların hakimiyetinin tartışılmaya başlandığına dikkat çeken Dr. Sevgen, ABD’nin kendi parası dışında bir para birimiyle petrol ticaretine tahammül edemeyeceğini, geçmişteki pek çok çatışmanın temelinde bu durumun yattığını hatırlattı. Ancak Çin ve İran arasındaki ticarette Yuan kullanımının mecburiyet haline geldiğini belirten Dr. Sevgen, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının piyasaları rahatlattığını söyledi. Petrol türleri arasındaki farklara da değinen Dr. Sevgen, Venezuela petrolünün işlenmesinin zor ve maliyetli olduğunu, buna karşın İran ve Orta Doğu petrolünün ‘tatlı petrol’ olarak daha çok talep edildiğini aktardı. Petrol fiyatlarında Brent'in 80 dolara doğru çekilmesinin piyasadaki stresi tamamen bitirebileceğini sözlerine ekledi.

Bütçe açığı ve enflasyon ilişkisi

Türkiye ekonomisine dair verileri de değerlendiren Dr. Sevgen, 12 aylık bütçe açığının 1.8 trilyon TL seviyesine ulaştığını vurguladı. Dr. Sevgen, bütçe açığının enflasyonun en temel sebebi olduğunu ve bu durumun vatandaş üzerinde bir nevi gizli vergi yükü oluşturduğunu ifade etti.

Emtia ve kripto paralar: Altın ve gümüşte ‘al’ sinyali

Doların değer kaybetmesiyle emtia piyasasının canlandığını belirten Dr. Sevgen, altın ve gümüşte teknik olarak net bir yükseliş sinyali görüldüğünü söyledi. Altında 4.680 doların üzerinde kalındığı sürece 5.000 - 5.100 dolar hedeflerinin gündeme gelebileceğini belirten Dr. Sevgen, Bitcoin için de 68.500 dolar seviyesinin korunması halinde 75.000 ve ardından 83.000 dolara doğru bir hareketin muhtemel olduğunu öngördü. Son olarak yatırımcılara tavsiyede bulunan Dr. Sevgen, değerli metallerin bu sert hareketlerden sonra hala avantajlı konumunu koruduğunu düşündüğünü belirtti.