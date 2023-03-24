Küresel piyasalarda sular durulmuyor

ABD'de başlayan bankacılık krizi şimdilik yatışmış görünse de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar temkinli olmayı sürdürüyor.

Çarşamba günü tüm banka mevduatları için bir çalışmaları olmadığını belirten Janet Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda gerekirse ek önlemler alabileceklerini ekleyerek risk algısını yumuşatmaya çalıştı.

Söz konusu endişeler tahvil talebini desteklemeye devam ederken, ABD'de tahvil faizleri düşüş eğilimini üçüncü gününe taşıdı.

Fed’den faiz indirimi beklentileri fiyatlanıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmeye devam ediyor.

Buna göre bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

ECB mayısta faiz artırabilir

Avrupa tarafında bankalar kaynaklı gelişmeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mayısta atacağı adımlara ilişkin sözle yönlendirmeler beklentileri şekillendirmeye başladı.

Dün açıklamalarda bulunan ECB'nin şahin üyelerinden Klaas Knot, bankanın mayısta büyük ihtimalle faiz artıracağını ancak faiz artışının büyüklüğü konusunda bir karar veremediğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ECB'nin mayısta yüzde 90 ihtimalle faiz artıracağı öngörülüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 İngiltere, şubat ayı perakende satışlar

11.30 Almanya, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI