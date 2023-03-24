Küresel piyasalarda sular durulmuyor
Küresel piyasalar, bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.
ABD'de başlayan bankacılık krizi şimdilik yatışmış görünse de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar temkinli olmayı sürdürüyor.
Çarşamba günü tüm banka mevduatları için bir çalışmaları olmadığını belirten Janet Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda gerekirse ek önlemler alabileceklerini ekleyerek risk algısını yumuşatmaya çalıştı.
Söz konusu endişeler tahvil talebini desteklemeye devam ederken, ABD'de tahvil faizleri düşüş eğilimini üçüncü gününe taşıdı.
Fed’den faiz indirimi beklentileri fiyatlanıyor
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmeye devam ediyor.
Buna göre bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceği öngörülüyor.
ECB mayısta faiz artırabilir
Avrupa tarafında bankalar kaynaklı gelişmeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mayısta atacağı adımlara ilişkin sözle yönlendirmeler beklentileri şekillendirmeye başladı.
Dün açıklamalarda bulunan ECB'nin şahin üyelerinden Klaas Knot, bankanın mayısta büyük ihtimalle faiz artıracağını ancak faiz artışının büyüklüğü konusunda bir karar veremediğini dile getirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ECB'nin mayısta yüzde 90 ihtimalle faiz artıracağı öngörülüyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi
10.00 İngiltere, şubat ayı perakende satışlar
11.30 Almanya, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
12.00 Euro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
12.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri
16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI