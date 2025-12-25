Küresel piyasalarda tatil havası: Yurt içinde hangi veriler öne çıkıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımlarının yarattığı endişelerle başlayan ve yılın ilk yarısında enflasyon-resesyon ikileminin belirginleştiği 2025 yılı, güvercin beklentilerin güç kazandığı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 Haziran'a kadar en az bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik öngörülerin öne çıktığı bir görünümle tamamlanıyor.

Fed'e ilişkin gevşeme beklentileriyle ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerin azalması yılın son günlerinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.

Dün, yarım günlük işlemlerde New York borsasında rekor seviyeler görülürken, ABD'de piyasalar Noel tatili sebebiyle bugünü kapalı geçirecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle bugün ve yarın işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceği konusunda uyardı.

Gelecek yılın başlıca temaları arasında ABD Başkanı Trump'ın yeni Fed başkanı atamasının geldiğini kaydeden analistler, bu ismin kim olacağına ilişkin adayların piyasa aktörleri tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi.

Analistler, öne çıkan isimlerin enflasyonun yavaşlamasına paralel olarak Trump'ın düşük faiz stratejisini benimseyebileceği yönünde beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Ons altında sınırlı kar realizasyonu görüldü

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 5 baz puan düşüşle yüzde 4,13 seviyesine inerek, üst üste iki işlem gününde geriledi. Dolar endeksi ise yatay seyrini koruyarak 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından faydalandığı görülürken, altının onsu 4 bin 526 dolara kadar çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons altın dün bu seviyelerden gördüğü kar satışlarıyla bir miktar gerileyerek günü yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 479 dolarda tamamlarken, dünya genelinde birçok borsanın kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik girişimleri nedeniyle oluşan arz endişeleriyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,3 azalışla 61,8 dolara indi.

Kurumsal tarafta Nike hisseleri, şirketin yönetim kurulunda bağımsız üye olan Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un yaklaşık 3 milyon dolarlık hisse satın almasının ardından yüzde 4,6 değer kazandı.

Nvidia'nın Intel'in 18A çip üretim sürecini test etmeyi durdurduğuna dair haber sonrasında ise Intel'in hisseleri yüzde 0,5 geriledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,60 arttı. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri iki gündür kapanışta rekor seviyeleri gördü.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa tarafında ise Noel tatili sebebiyle borsaların bir kısmının yarım gün, bir kısmının ise tam gün kapalı olduğu işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Bölge piyasalarında bugün işlem gerçekleşmeyecek.

Dünkü işlem kapanışlarında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti.

Öte yandan, bölgede jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan yetkililer arasında yapılan görüşmenin sonuçlarına yönelik pozisyon belirleyeceklerini belirterek, "Amerikan meslektaşlarımız, Rus tarafının pozisyonunun tüm parametrelerini iyi biliyor." dedi.

BoJ Başkanı Ueda'dan kritik açıklamalar

Asya pay piyasalarının çoğunda işlem gerçekleşmezken, açık olan Çin ve Japonya piyasalarının oldukça sığ olması dikkati çekiyor.

Bölgede Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yaptığı açıklamalar yatırımcıların odağında yer aldı. Ueda, Japonya'nın, BoJ'un hedeflediği ekonomik duruma gelecek yıllarda daha da yaklaşmasını umduğunu kaydederek, "Temel projeksiyonumuz ekonomi ve fiyatlardaki iyileşmeyle uyumlu olarak gerçekleştiği takdirde BOJ muhtemelen faizleri artırmaya devam edecek." dedi.

Fiyatların sadece gıdada değil diğer ürün ve hizmetlerde de artığına dikkati çeken Ueda, düzenli bir şekilde fiyat hedefini gerçekleştirme ve bunun yanı sıra ücretlerin yükselmesi yönünde ilerlediklerini söyledi.

Öte yandan, Japon tahvillerindeki seyir dikkati çekerken, para politikası beklentilerine daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,12'ye çıkarak 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.340,10 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 yükseldi.

Dolar/TL, dünü 42,8460'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Bugün Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa ile Asya bölgesinde Güney Kore ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

ABD ve Avrupa'da piyasalar Noel Tatili nedeniyle kapalı olacak