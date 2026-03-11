Küresel piyasalarda Trump etkisi ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüş

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme ve artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izlemeye başladı dedi. Doç. Dr. Eryılmaz, petrol fiyatlarının henüz savaş bitmemiş olmasına rağmen gelen açıklamalarla 120 dolar seviyelerinden yeniden 80 dolar bandına gerilediğini ifade etti dedi. Bu durumun piyasaların haber akışlarına ne kadar duyarlı olduğunun net bir göstergesi olduğunu belirtti dedi. Doç. Dr. Eryılmaz, Borsa İstanbul'un dünya borsalarına kıyasla bu süreci daha dirayetli ve olumlu atlattığını vurguladı dedi.

Özellikle Trump’ın takvimin önünde olduklarına dair iyimser mesajları ve iç piyasada Halkbank lehine gelişen haber akışı, borsadaki tepki yükselişini destekleyen temel unsurlar olarak öne çıktı dedi.

Borsa İstanbul’da teknik seviyeler ve yönsüz piyasa beklentisi

Borsa İstanbul’un 13.000 puan üzerinde tutunma çabasını değerlendiren Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Eryılmaz, endekste 12.320 ile 13.600–13.700 puan aralığında yüksek volatiliteye sahip ve yönsüz bir piyasa beklediğini söyledi. 13.700 direncinin hacimli bir şekilde kırılmadan yükselişin belirginleşmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Aşağı yönde ise 12.300–12.400 seviyelerinin kritik destek bölgesi olduğunu hatırlattı. Olası daha sert geri çekilmelerde 11.200 seviyelerinin dip bölge olarak görülebileceğine dikkat çekti.

Yatırımcılar için stratejik hamleler ve risk yönetimi

Yatırımcı stratejilerini uzun ve kısa vade açısından değerlendiren Doç. Dr. Eryılmaz, 12.300–12.500 seviyelerine doğru yaşanacak geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım fırsatı olarak görülebileceğini belirtti. Ancak savaş ortamı nedeniyle teknik seviyelerin zaman zaman önemini yitirebileceği uyarısında bulunarak, alımların normal dönemlere göre daha düşük miktarlarda yapılmasını önerdi.

Kısa vadeli yatırımcılar için ise 13.400 puan üzerindeki kalıcılığın kritik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, ABD enflasyon verisi ve Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yüklü pozisyon alınmamasını, mevcut pozisyonlarda ise hacmin azaltılmasını tavsiye etti.

Merkez Bankası’nın faiz kararı ve şahin metin beklentisi

Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki faiz kararına ilişkin beklentilerini paylaşan Doç. Dr. Eryılmaz, faizlerin sabit bırakılacağını öngördü. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyrettiği bir senaryoda faiz artışı ihtimalinin güçlenebileceğini belirten Eryılmaz, mevcut durumda ise pas geçme olasılığının daha yüksek olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte karar metninin oldukça “şahin” bir tonda olmasını ve jeopolitik risklerin metne dahil edilmesini beklediğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerini çıpalamak adına dilini sertleştirebileceğini ve gerekirse faiz artışı yapılabileceğine dair mesajlar verebileceğini söyledi.

Mart ayı enflasyonuna da değinen Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki artışın dolaylı etkileri nedeniyle %5’in altında bir enflasyonun büyük bir başarı sayılacağını dile getirdi.

Sektörel etkiler ve bankacılık endeksinin kritik rolü

Faiz kararının ve piyasa koşullarının sektörler üzerindeki etkisini analiz eden Doç. Dr. Eryılmaz, özellikle bankacılık endeksinin kritik bir eşikte olduğunu savundu dedi. Olası bir sürpriz faiz artışı veya faizlerin uzun süre yüksek kalması durumunda bankalar, holdingler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi faize duyarlı sektörlerin negatif etkilenmeye devam edebileceğini ifade etti dedi. Bankacılık endeksinde 16.000-16.400 seviyelerinin altındaki kapanışların satış baskısını hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulundu dedi. Sanayi tarafında ise faiz indirimlerine yönelik beklentinin sürdüğünü ancak mevcut konjonktürün bu beklentiyi ötelediğini belirtti.