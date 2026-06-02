Küresel piyasalarda yapay zeka rallisi ABD-İran gölgesinde kaldı

ABD ve İran arasında müzakereler sürsede taraflardan gelen açıklamalar sürece ilişkin belirsizliğin devam etmesine neden oluyor. İran, İsrail'in Lübnan'daki gerginliği tırmandırmasını protesto etmek amacıyla ABD ile mesajlaşmayı durduracağını bildirdi.

Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüşerek tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" belirtti. Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına karşın bu ülke ile "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini ifade etti.

ABD ile İran arasında barışa ilişkin kayda değer bir ilerleme kaydedilememesiyle küresel piyasalarda risk algısı devam ediyor. Yapay zeka hisseleri öncülüğündeki ralli borsaları rekor seviyelere taşırken, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor.

Yatırımcıların ABD-İran arasında anlaşma olacağına dair umutları devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut koşullardan dolayı enerji fiyatları enflasyon ve faiz oranlarının kısa vadeli görünümünün temel belirleyicisi olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin gelen çelişkili açıklamaların barış anlaşması olasılığını gölgelemesiyle dün yüzde 3,8 artarak 95 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı devam eden kırılgan ortama karşın anlaşma umutlarının devam etmesiyle bugün yüzde 1,3 düşüşle 93,7 dolarda seyrediyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,44'te, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,2 seviyesinde seyrediyor. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan altının onsu ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 517 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında rekor seviyeler görüldü

New York borsasında ABD ve İran arasında müzakerelerin devam ettiğine dair haber akışı ve teknoloji şirketlerindeki rallinin etkisiyle dün pozitif bir seyir izlendi.

Nvidia'nın Microsoft ile iş birliği içinde geliştirdiği ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan bilgisayarlarda çalıştırabilen yeni nesil RTX Spark çipini tanıtması piyasalardaki yapay zeka kaynaklı iyimserliği destekledi.

Şirketin yapay zekaya yönelik yeni ürününü duyurmasının ardından hisseleri yüzde 6,3 değer kazandı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 54'e çıkarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetmesi de New York borsasındaki yükselişlerde etkili oldu. Ancak bu yükselişin İran'la savaş nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntıları ve artan fiyatlar karşısında işletmelerin siparişlerini öne çekmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Diğer taraftan Amerikan teknoloji şirketi Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıkladı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi, yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Dow Jones endeksi 51.161,10 puanla, S&P 500 endeksi 7.617,66 puanla, Nasdaq endeksi 27.190,21 puanla rekor seviyeyi gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa borsaları negatif seyretti

Avrupa borsaları, ABD-İran anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusundaki belirsizliklerle dün negatif seyretti.

Makroekonomik verilere göre, Almanya'da mayıs imalat sanayi PMI 50,1, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 51,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisan ayında 6,3'te sabit kaldı.

İngiltere'de de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu verideki yükselişte şirketlerin, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle beklenen fiyat artışlarını ve tedarik zinciri aksaklıklarını hafifletmek amacıyla alımlarını öne çekmeleri etkili oldu.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziran ayında olmasa bile temmuz ayı toplantısında şahin bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Savunma sektörü genelinde yayılan satış dalgasıyla birlikte tank şanzımanı üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 8 azalırken, Almanya'nın önde gelen savunma şirketi Rheinmetall ise günü yüzde 6'nın üzerinde kayıpla tamamladı.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,40, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore'de mayıs ayına ilişkin enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ilerleyen aylarda Güney Kore Merkez Bankasının faiz oranlarını artıracağına dair beklentileri güçlendirdi.

Japonya’da yetkililerin döviz piyasasına gerektiğinde müdahale edebileceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasıyla dolar/yen paritesi yatay seyirle 159,7'de seyrediyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise yatay bir seyir izleniyor.

Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrektir büyüdü

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 13.703,96 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 yükseldi.

Dolar/TL kuru dünü yüzde 0,1 artışla 45,8973'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,9315'ten işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrektir büyüme kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı tüketici fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı