Küresel piyasalarda yapay zeka yorgunluğu hakim

Bloomberg'in aktardığına göre, Asya Borsaları, Wall Street endekslerinde yaşanan kayıpların ardından geriledi.

Japon Nikkei 225 teknoloji hisselerine gelen satışlarla %3’e yakın geriledi ve teknik bir düzeltme yolunda ilerledi. Hong Kong Hang Seng endeksi de ekside. MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,5 düşüşle geçen aydan bu yana en düşük seviyesine indi.

Güney Kore'nin gösterge endeksi yaklaşık %2 değer kaybetti

Güney Kore’nin gösterge endeksi yaklaşık %2 değer kaybederken, çip üreticisi SK Hynix Inc. beklenti üzeri kar açıklamasına rağmen %8,9’a varan bir düşüş yaşadı. ABD vadeli endeksleri bir miktar yükselirken, Avrupa vadelileri ekside. Bloomberg Dolar Endeksi yatay seyrini sürdürüyor.

ABD’de getiri eğrisi, Fed’in önümüzdeki haftadan itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlaması yönündeki çağrıların artmasıyla keskin bir şekilde dikleşti.

Para politikasına duyarlı 2 yıllık tahvillerinin getirileri 3 baz puan düştü

Para politikasına duyarlı 2 yıllık tahvillerinin getirileri çarşamba günü 3 baz puan düşerken, 10 yıllık tahvillerin getirileri neredeyse aynı miktarda arttı. Bu durum, söz konusu getiriler arasındaki farkı Ekim 2023’ten bu yana en küçük marj olan yaklaşık 14 baz puana taşıdı.

Bu, yatırımcıların Fed’in faiz oranlarını daha önce öngörülenden daha hızlı ve daha derin bir şekilde düşürebileceğini öngördüklerinin bir göstergesi oldu. Swap işlemcileri ise bu yıl en az iki 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını fiyatlarken, ilk adımın muhtemelen eylül ayında geleceğini fiyatlamaya devam ediyor. Ancak Fed’in gelecek haftaki faiz kararı öncesinde daha düşük borçlanma maliyetleri için çağrılar artıyor.

Eski New York Fed Başkanı William Dudley, Bloomberg Opinion köşesinde politika yapıcıların Temmuz toplantısında faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi.

CreditSights’ta kıdemli sabit getiri stratejisti olan Zachary Griffiths, “Eğrinin kısa tarafı, Fed’in daha önce piyasanın fiyatladığından daha erken ve daha fazla indirime gideceği fikriyle yükseliyor” dedi.

Bu hareketler, Donald Trump’ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanmasını bekleyen yatırımcıların tercih ettiği, getiri eğrisinin dikleşmesine yönelik pozisyonların yeniden canlandığını da gösteriyor.