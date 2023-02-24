Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

ABD'de Fed'in ekonomiyi soğutma çalışmaları henüz istenilen sonucu vermezken, iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam etmesi risk algısını artıran en önemli faktör olmayı sürdürüyor.

Dün ülkede açıklanan 2022 dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, yüzde 2,9 olan beklentilerin altında kaldı.

Buna karşın, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Şubat ile biten haftada 192 bine geriledi. İş gücü piyasasındaki sıkı seyrin ücretler vasıtasıyla enflasyon baskılarını destekleyebileceğine yönelik endişeler New York borsasında risk iştahını törpüledi.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bankanın bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansıdığını belirterek, başta Fed'in enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları endeksi olmak üzere bugün ABD'de açıklanacak yoğun verilerin söz konusu fiyatlamalara etkisinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bilanço dönemi devam eden ülkede dün beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket karlılıkları pay piyasalarında yükseliş eğilimini destekledi.

Ueda’nın açıklamaları öne çıkıyor

Asya'da Japonya hariç düşüş eğilimi öne çıkarken, söz konusu ayrışmada Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanlığına geçecek olan Kazuo Ueda'nın açıklamaları etkili oluyor.

Ueda, bugünkü açıklamalarında izlenen mevcut para politikasını uygun bulduğunu ve ekonominin desteklenmesi için parasal genişleme politikalarını sürdüreceğini söyledi.

Merkez Bankasının, yüzde 2 enflasyon hedefinin küresel bir standart olduğunu savunan Ueda, "Fiyat eğilimleri göz önüne alındığında, şimdilik enflasyon hedefine ilişkin ifadeyi değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ise TÜFE ocakta yüzde 4,3'le son 41 yılın en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün Almanya'da GSYH ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi, yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

10.00 Almanya, 2022 yılı 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışları

18.00 ABD, şubat ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi