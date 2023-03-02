Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Dünya genelinde yeniden güç kazanan enflasyon endişesi fiyatlamaları zorlaştırırken, merkez bankalarının faiz artışlarını nerede sonlandıracağına yönelik soru işaretleri artıyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin vurgulamaları güçlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dünkü sözle yönlendirmelerinde enflasyonun tekrar hızlanmaması için faiz oranlarının yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in adımlarının enflasyonu yavaşlattığına yönelik çok fazla işaret bulunmadığını söyledi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarındaki satış baskısını güçlendirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

Fed, temmuzda da faiz artırımına devam edebilir

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu gelişmelerin ardından Fed'in faiz artışlarına temmuzda da devam edebileceği ihtimali güç kazandı.

Bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 30'u aşarken, Fed'in temmuz ayına kadar 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam etmesinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığına dikkati çekerek, Fed'in temmuzda da 25 baz puan faiz artırmasına ilişkin olasılığın gündeme geldiğini kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında yer alacağını aktaran analistler, verilerden gelecek sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

ECB faiz artırımlarına 2024’te de devam edebilir

Avrupa tarafında para piyasalarındaki fiyatlamalar risk algısını artırmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'te de devam edeceğine yönelik beklentiler güç kazanmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizini yüzde 4'e çıkarmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine yönelik belirsizlikler ise varlığını sürdürüyor.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey bankanın attığı adımların etkisini görmek isteyeceğini belirtmesi İngiltere pay piyasalarını destekledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı TÜFE

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları