Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

Hilal SARI



Fed, ECB ve BoE merkez bankalarının rekor enflasyonla mücadele için para musluklarını 50’şer bps daha kısması bekleniyor. Dolar uzmanlara göre Fed’in faizleri “uzun süre” yüksek tutmasıyla güçlendiği bir evrede. Fed’den şahin bir sinyal ise paritede yükseliş getirebilir.

Küresel piyasalar bu hafta büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele için devam ettikleri faiz artışlarına odaklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) düşmeye başladığı “umut edilen” ancak hala çok yüksek olan enflasyon karşısında faizleri 50’şer baz puan daha artırması bekleniyor. Fed faizlerine ilişkin vadeli işlemlerde yatırımcılar 15 Aralık’ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında 50bps faiz artırımı olacağına yüzde 93 olasılık biçiyor. Böylece Fed’in politika faizi yüzde 4,25-4,5 aralığına gelmiş olacak. Ancak daha önemlisi merkezlerin faizi hangi noktaya kadar yükseltmeyi hedeflediği. Bu nedenle FOMC FOMC üyelerinin beklentilerinin yer aldığı dotplot grafiği de kritik önem taşıyor ve yatırımcıların çarşamba akşamı açıklanacak bu veriyi de çok yakından izlemesi bekleniyor. Para piyasalarında Fed’in faizleri Mayıs 2023 itibariyle yüzde 4,96 düzeyine kadar yükselteceği fiyatlanıyor. Daha önce - kasım ayının başlarında - bu düzey yüzde 5,15 olarak fiyatlanıyordu.

ABD enflasyon verisi kritik önemde

Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisi (TÜFE) Fed Başkanı Jerome Powell’in enflasyonun ne kadar kalıcı olduğuna dolayısıyla bankanın faizleri ne kadar uzun süre yüksek tutacağına ilişkin tonunu da belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisi geçtiğimiz ay yüzde 6,3 yükselen çekirdek enflasyonun kasım ayında yüzde 6,1’e yavaşlayacağını öngörüyor. Ancak birçok uzman cuma günü açıklanan ABD ÜFE verisinde olduğu gibi TÜFE’de de yukarı yönlü bir sürprizin dolar için de yukarı yönlü hareket getirebileceğini ve Fed’i şahinleştirebileceğini paylaşıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARSA DOLAR TEKRAR GÜÇLENİR

ING: PİYASALAR ENFLASYON RİSKİNİ HALA TAM ANLAMIYOR

Hollanda merkezli yatırım bankası ING’nin küresel piyasalar direktörü Chris Turner, Financial Times’a verdiği demeçte piyasaların enflasyonun tahmin edilenden daha uzun süre yüksek seyredebileceği riskini tam değerlendiremediğini hissettiklerini söylüyor ve “Tehlikeli bir şekilde Fed’in 2023’ün ikinci yarısında faiz indirimine gideceğine ilişkin tahminler yapılıyor” diyor. Piyasalardaki bu beklenti doları da diğer para birimlerine karşı zayıfl atmış durumda. Endeks pazartesi günü çok hafif bir yükseliş kaydetse de son üç ayda yüzde 6 değer kaybetti ve 104,113 düzeylerine kadar geriledi. Rabobank da ING ile benzer bir görüş paylaşıyor ve piyasalarda neredeyse herkesin - merkez bankaları da dahil - her şeyi yanlış anladığını söylüyor.

“POWELL 2023’TE FAİZ İNDİRİMİ UMUTLARINI SÖNDÜREBİLİR”

Ayrıca banka geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell’in 2023 yılında faiz indirimleri olmayacağına dair açıklamalarını yineleyebileceği görüşünü de paylaştı. FOMC üyelerinin nihai faiz oranı öngörüsünü yüzde 5 civarına revize etmesini bekleyen banka "Powell'ın 2023'te faiz indirimlerine karşı çıkmaya devam etmesini, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın politikayı bir süre daha kısıtlayıcı bir seviyede tutmayı gerektireceğini ve tarihin politikayı erken gevşetmeye karşı güçlü bir şekilde uyardığını tekrarlamasını bekliyoruz" diyor.

“Güvercin Fed, pariteyi 1,07’ye taşıyabilir”

ING’ye göre Fed, mevcut fiyatlamaları değiştirmeyecek bir açıklama yaparsa, euro/dolar paritesi 1,05 civarında bir direnç gösterir. Ancak Fed tarafından gelecek güvercin bir sinyal bankaya göre euro/dolar paritesini 1,06 direnç noktası olmak üzere 1,07 düzeyine de taşıyabilir. Scotiabank da gelecek birkaç hafta içinde 1,06-1,07 bandının görülebileceği görüşünde. “Gaz fiyatları tekrar yükselirse parite eşitliğe döner” Öte yandan Rabobank’a göre doğalgaz fiyatları gelecek yıl tekrar yükselirse parite tekrar eşitliğe dönebilir. Dolarda uzun pozisyonları tavsiye eden banka hem euro/dolar paritesinde hem sterlin/dolar paritesinde gelecek yıl tekrar yeni düşüşler gelebileceğini öngörüyor. Reuters’a konuşan Loomis, Sayles & Company portföy yöneticisi Lynda Schweitzer “Fed’in 50bps faiz indiriminden emin olduğunu, ancak ABD’deki TÜFE verisinin yüksek gelmesi durumunda diğer merkez bankalarından sürpriz kararlar gelebileceğini” söylüyor.

“Sterlinde yükseliş zor, 50bps fiyatlandı”

İngiltere Merkez Bankası’nın beklenen 50bps faiz artırımı ise ING Bank’a göre sterlin üzerinde çok bir etki yapmaz, çünkü bu faiz artırımının tamamı piyasalarda fiyatlanmış görünüyor. Danske Bank’a göre BoE’nin nihai faiz düzeyi yüzde 3,75 olacak. BoE’den gelecek güvercin bir açıklama ve ECB’nin şahin mesajları bankaya göre euro/sterlin kurunda yükseliş getirebilir, ancak ING Bank sterlinin ekonomisi daha iyi durumda olan Fed’in sıkılaşması süresince dolar karşısında kaydadeğer bir yükseliş kaydetmesini beklemiyor. Sterlin/doların şahin bir Fed tutumunda bankaya göre 1,23’ün üzerinde tutunması zor olabilir. Banka euro/sterlin kurunun ise 0,85-0,86 bandında destek bulacağı görüşünde ve merkez kararlarının ardından tekrar 0,87- 0,88 bandına dönebilir.