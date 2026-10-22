İngiliz bankacılık devi Barclays Türkiye'ye yeni yatırım yapma kararı aldı

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Singapur’da düzenlenen kurumsal forum kapsamında makroekonomik projeksiyonları paylaşan Barclays Asya-Pasifik Üst Yöneticisi Jaideep Khanna, Orta Doğu’nun finansal derinleşme ve hacimsel büyüme açısından yüksek potansiyel barındırdığını vurguladı. Mevcut operasyonel kapasitenin ölçek ekonomisinden faydalanacak şekilde genişletileceğini belirten Khanna, sermaye tahsislerinin bu doğrultuda şekilleneceğine işaret etti.

Türkiye'de revizyon, Suudi Arabistan'da yeni lisans adımı

Kurumsal stratejinin bir parçası olarak Türkiye’deki bankacılık ve finansal aracılık faaliyetlerini yukarı yönlü revize etmeyi planlayan kurum, Suudi Arabistan pazarı için de kapsamlı bir hizmet platformu kurmak üzere regülatör makamlara resmi lisans başvurusunda bulundu. Atılan bu adımlar, Barclays CEO’su C.S. Venkatakrishnan tarafından nisan ayında duyurulan ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen ana büyüme matrisinin devamı niteliğini taşıyor.

Jeopolitik gerilimlere rağmen Barclays'in Suudi Arabistan'da cari yıl sonuna kadar bölgesel merkez (RHQ) yapılanmasını tamamlama taahhüdü geçerliliğini koruyor. Buna karşın, bölgede tırmanan asimetrik riskler ve lojistik tehditler, uluslararası doğrudan sermaye akışlarını doğrudan ilgilendiren üst düzey finansal organizasyonların takvimini sekteye uğrattı.

Riyad yönetimi, makro güvenlik endişeleri sebebiyle küresel finans elitlerini bir araya getiren 'Future Investment Initiative' (FII) konferansını önümüzdeki yıla erteleme kararı aldı. Ertelenen zirvenin konuşmacı listesinde Barclays CEO’su C.S. Venkatakrishnan’ın yanı sıra JPMorgan Chase ve HSBC gibi küresel sistemik öneme sahip kurumların tepe yöneticileri de yer almaktaydı.

Asya-Pasifik hattında likidite ve varlık odaklı büyüme

Barclays, Körfez sermayesine paralel olarak Asya-Pasifik bölgesindeki pazar payını da konsolide etmeyi hedefliyor. Şirket birleşmeleri, devralmalar ve likidite akışları bağlamında Japonya ve Hindistan, kurumun yüksek getiri potansiyeli sunan öncelikli pazarları konumunda bulunuyor. Çin’in küresel yatırım bankacılığı enstrümanları için vazgeçilmez bir pazar dinamiği sunduğunu hatırlatan Khanna; Hindistan, Japonya ve Çin üçgeninin bankanın büyüme projeksiyonlarında ağırlıklı bir paya sahip olduğunu belirtti.

Japonya pazarında kurumsal segmentteki nakit hisse senedi işlemlerine yönelik operasyonlarını yeniden yapılandıran Barclays, bu alandaki pazar penetrasyonunu güçlendiriyor. Sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarının artan ilgisi ve hisse senedi piyasalarına yönelen portföy yatırımları, Japonya'yı stratejik bir cazibe merkezi haline getirdi. Yoğun rekabet ortamında insan sermayesine yatırım yapmayı önceliklendiren Barclays, yeni niş alanlara girmek yerine mevcut operasyonel platformunun marjinal verimliliğini artırmayı planlıyor.