"Küresel risklere karşı çözüm daha çok yatırım üretim ve ihracat"

ADEM ADIGÜZEL

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mart ayı meclis toplantısı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un katılımıyla Kocaeli Sanayi Odası Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, İran savaşının küresel ekonomide belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması petrol fiyatlarını zorluyor ve enfl asyonist baskı oluşturuyor” dedi. Türkiye’nin bu krizden alabileceği olası hasarın maliyet artışı şeklinde ortaya çıkabileceğini ifade eden Zeytinoğlu, “Bu durum en çok biz sanayicileri etkileyecektir. Bu karmaşık ve belirsiz ortamdan çıkış yolunu ise daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok ihracat olarak görüyoruz” diye konuştu.

Zeytinoğlu, tüm risk ve belirsizliklere rağmen umut verici bir gelişmeye de dikkat çekerek, “Geçtiğimiz hafta ortasında beklediğimiz ümit verici bir gelişme yaşandı ve ‘Made in Europe’ taslağı açıklandı. Türkiye, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok kritik ürün grubunda Avrupa değer zincirinin çok önemli bir parçası olmaya devam edecek. ‘Made in EU’ hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki yatırımların sürekliliği, tedarik zincirlerinin güvenliği ve Avrupa değer zincirlerinin rekabet gücünü koruması açısından stratejik bir adım teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sanayicilerimizin değişen koşullara hazırlıklı olması gerekiyor”

Sanayide dijital dönüşüm ve yapay zekâ konusuna da dikkat çeken Zeytinoğlu, “Sanayicilerimizin değişen koşullara hazırlıklı olması gerekiyor. Kocaeli sanayimizin yeşil ve dijital üretim dönüşümü için iş birliklerini önemsiyoruz. Bu kapsamda teknoloji ve laboratuvar altyapılarının sanayicimizin kullanımına açılması için teknik ziyaretlerin devam etmesini önemli görüyoruz. Ar-Ge desteklerinin daha geniş kesimlere yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Üretim süreçlerinde Ar-Ge’ye ihtiyaç duyan firmalarımıza daha fazla fırsat verilmesi faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Aselsan Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü’nü aldık”

Savunma sanayi alanındaki çalışmalara değinen Zeytinoğlu, “Odamız önderliğinde ve 64 üyemizin ortaklığıyla Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi’ni kurduk. ASELSAN tarafından millileştirilmesi talep edilen ‘Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi’nin üretimini tamamlayarak savunma sanayinin kullanımına sunduk ve bu sistemle Aselsan Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü’nü aldık. Savunma sanayinde üretim yapan firmalarımızın beklentisi ise ürünlerinin test süreçlerinde TÜBİTAK altyapısından daha hızlı ve daha uygun maliyetlerle yararlanabilmek” ifadelerini kullandı.

“Üniversite-Sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz”

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, toplantıda yaptığı konuşmada, sanayi ve akademi arasında güçlü bir iş birliği hedeflediklerini belirterek, “Savunma sanayinde çok ivmeli bir ilerleyişimiz var. Üniversite-Sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz. Milli ve yerli teknolojilere ulaşmamız çok önemli. Yenilenebilir enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. İklim değişikliği ile nasıl mücadele edebileceğimize çalışıyoruz” dedi.