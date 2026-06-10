Küresel sermaye piyasalarında yeni dönem: Prof. Dr. Sinan Alçın'dan SpaceX ve yapay zeka analizi

Halka arz süreci merakla beklenen SpaceX üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Alçın, şirketin yaklaşık 1.8 trilyon dolarlık değerleme rakamlarına ulaştığını ifade etti. Bu devasa büyüklüğü somutlaştırmak adına Türkiye ekonomisiyle kıyaslama yapan Prof. Dr. Alçın, Türkiye'nin yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) 1.4 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde, SpaceX'in tek başına bir ülke ekonomisinden daha büyük bir değerle halka arz edilmeye hazırlandığını vurguladı.

Şirketin sadece bir uzay taşımacılığı firması olarak görülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Alçın, içinde bulunduğumuz 'elektrifikasyon çağına' dikkat çekti. SpaceX'in ay yüzeyinde güneş panelleri kurma vizyonunun, geleceğin enerji kaynakları ve yazılım-donanım entegrasyonu açısından kritik bir güç artışı sağlayacağını öngördü.

Sermaye yapısındaki dönüşüm ve yeni yatırım araçları

Finansal piyasalardaki çeşitliliğin blockchain teknolojisiyle yeni bir boyuta taşındığını belirten Prof. Dr. Alçın, özellikle startup'lar için kitle fonlaması niteliği taşıyan ICO (Initial Coin Offering) ve STO (Stable Token Offering) kavramlarını açıkladı. Prof. Dr. Alçın, ICO'ların bir fikir veya yazılım üzerinden yatırımcı çekip coin verme esasına dayandığını, STO'ların ise gayrimenkul veya otel gibi sabit bir varlığa dayalı çıkarılan paylar olduğunu ifade etti.

Bu noktada sermayenin yapısında ciddi bir dönüşüm olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alçın, büyük holdinglerin geleneksel alanlardan çıkarak yapay zeka, beşeri sermaye ve blockchain teknolojilerine yatırım yapmaya başladığını dile getirdi. Ancak bu piyasaların regüle olmadığını hatırlatarak, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Finans piyasalarındaki 'büyük oyun' ve bireysel yatırımcı riskleri

Piyasalardaki manipülasyon risklerine ve 'büyük oyunlara' karşı uyarıda bulunan Prof. Dr. Alçın, 'The China Hustle' belgeselinden örnek vererek, zombi şirketlerin yüksek değerlemelerle halka arz edilip sonrasında küçük yatırımcının zarara uğratıldığı süreçleri anlattı. Finans piyasalarında 'büyük balığın küçük balığı yuttuğu' gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Alçın, bireysel yatırımcıların genellikle heyecana kapılarak en yüksek fiyattan alım yapıp, düşüş döneminde sabredemeyerek zararına satış yaptığını gözlemlediğini söyledi.

Fed faiz kararlarının halka arzlar üzerindeki etkisi

SpaceX'in halka arz zamanlamasını 'manidar' olarak nitelendiren Prof. Alçın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarının bu süreç üzerindeki etkisini değerlendirdi. Fed'in yapacağı olası bir faiz artışının, likiditeyi hisse senedi piyasasından tahvil piyasasına kaydırabileceğini belirten Prof. Dr. Alçın, bu durumun SpaceX gibi devlerin halka arzında geri çekilmelere neden olabileceği riskine işaret etti.

Son olarak yapay zeka alanındaki rekabete değinen Prof. Dr. Alçın, Anthropic gibi şirketlerin 'Yapay Zeka Anayasası' gibi patentlerle stratejik bir konum elde etmeye çalıştığını, bu alanın gelecekte tıpkı nükleer güç gibi belirli ellerde toplanabileceği tartışmalarının önem kazandığını ifade etti. Yatırımcılara ise bu karmaşık sularda 'mihmandarsız' hareket etmemeleri ve mutlaka uzman danışmanlığı almaları tavsiyesinde bulundu.