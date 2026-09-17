Küresel tahvil piyasasında deprem

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EVRİM KÜÇÜK

Küresel tahvil piyasalarında satış baskısı, artık tek bir ülkenin para politikası beklentisiyle açıklanamayacak boyuta ulaştı. Ortadoğu’daki savaşın petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıması, enflasyonun yeniden kalıcı hale gelebileceği endişelerini güçlendirdi. Bu tablo, bir yandan merkez bankalarının faiz indirim planlarını ötelemesine, diğer yandan yeni faiz artışlarının fiyatlanmasına yol açıyor. Sonuç ise küresel tahvil piyasalarında aynı anda yükselen getiriler oldu.

G7 ülkelerinde 10 yıllıkların getirisi fırladı

G7 ülkelerinin 10 yıllık tahvil getirilerinin ortalaması yüzde 4,285’e çıkarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, ABD, Avrupa ve Japonya tahvillerindeki hareket satış dalgasının küresel niteliğini ortaya koydu.

ABD’de 19 yıllık zirve

ABD tahvil piyasası satış dalgasının merkezinde yer alıyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,04’e kadar yükselerek Temmuz 2007’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 30 yıllık tahvilin getirisi de yüzde 5,40’ın üzerine çıktı.

Yükselişin arkasındaki en önemli unsur ise petrol şokunun enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler. Brent petrolün 109 dolara kadar çıkması, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faizleri artırabileceği beklentisini güçlendirdi. ABD’nin yaklaşık 40 trilyon dolarlık borç yüküne ilişkin endişeler ve yüksek bütçe açıkları da uzun vadeli tahviller üzerindeki baskıyı artıran diğer unsurlar arasında.

Avrupa’da satış dalgası vadelere yayıldı

Avrupa’da da enerji şoku tahvil piyasasının bütün eğrisine yayılan bir satış baskısı yarattı. Avrupa Merkez Bankası, 10 Eylül’deki toplantısında üç temel politika faizini 25’er baz puan artırdı. ECB’nin yeni projeksiyonlarında 2026 enflasyon beklentisi yüzde 3’e yükselirken, 2027 beklentisi yüzde 2,5 olarak açıklandı.

Almanya ve Fransa’da borçlanma maliyeti hızla yükseliyor

Bu durum Avrupa tahvillerinde getirilerin sert biçimde yükselmesine yol açtı. Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,57 ile 2009’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 2 yıllık faiz yüzde 3,32’ye, 5 yıllık faiz yüzde 3,38’e, 20 yıllık faiz yüzde 3,89’a ve 30 yıllık faiz yüzde 3,91’e çıktı. Fransa’da ise 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55’e yükselirken, 30 yıllık getiri yüzde 5,18’e ulaştı.

İngiltere piyasasında da benzer bir tablo var. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,43'e, 30 yıllık getiri ise yüzde 5,95'e kadar yükseldi.

Japonya da küresel dalgaya katıldı

Küresel tahvil satışının üçüncü ayağını ise Japonya oluşturuyor. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 3,04'e çıkarak yaklaşık 30 yılın zirvesini gördü. Japonya Merkez Bankası'nın 17-18 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkarması bekleniyor. Bu gerçekleşirse politika faizi yaklaşık 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşacak. Piyasaların dikkatini yalnızca faiz kararına değil, Başkan Kazuo Ueda'nın sonraki adımlara ilişkin mesajlarına çevirmesi bekleniyor.