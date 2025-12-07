Küresel takı pazarı 338 milyar dolara ulaştı: Zenginler özel tasarıma yöneldi

Küresel takı pazarı hızla büyürken, sektörün kalbinde sessiz ama güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Artık mesele yalnızca parıltı değil; takı, kimlik taşıyan, hikâye anlatan ve nesilden nesile aktarılan bir mirasa dönüşüyor.

Kitlesel üretimin hükmettiği yıllar yerini kişiye özel tasarımların yükselişine bırakıyor. Üretim anlayışından tüketici davranışlarına, kullanılan malzemelerden estetik trendlere kadar her şey baştan aşağı değişiyor.

Forbes Türkiye'nin Carat Trade’den derlediğine göre küresel takı pazarı 2025’te yaklaşık 348 milyar dolara ulaştı. Kitlesel üretim hala uygun fiyatlı ve sektörlere hakim.

Ancak bu rakamların ardında yeni bir trend var.

Emanet takıların kutsal birer nesne gibi saklanıp nesilden nesile aktarıldığı gelenek güçlü bir şekilde geri dönüyor.

Üreticiler artık yüzlerce aynı tasarımı üretmek yerine parçaları tek tek üretiyor.

Bu sadece sektörün yön değiştirmesi değil; tedarik zincirinin müşteriye kadar uzanan şekilde tamamen yeniden düşünüldüğünü gösteriyor.

Tüketicilerin kalıcı takılara evrimi

Kimjoux’un kurucusu Trang Do, “Takı pazarında kitlesel üretimden kişiselleştirmeye doğru bir kayma görüyoruz. Ekonomik zorlukların, küçültülmüş ürün gramajlarının ve yaşam maliyetlerinin arttığı dönemlerde bile insanlar kişisel takıları takdir ediyor, çünkü onlar için benzersiz bir şey sunuyorlar” diyor.

Pandemi bu dönüşümü beklenmedik biçimde hızlandırdı. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 72’si takıları online satın aldı ve yüzde 39’u evde geçirilen zamanın daha fazla takı edinme isteği uyandırdığını söyledi.

Sebep? Sanal toplantılar. Yüzde 41’i ekranda görünen takılar takmak istedi ve bir anda süslenme, bir web kamerası aracılığıyla bile yeniden önem kazandı.

Sürdürülebilirlik tartışmaları ise işin ciddileştiği yer. İstenmeyen bir elbiseyi yeniden değerlendirebilir veya geçen sezonun montunu bağışlayabiliriz. Peki ya düşük kaliteli takılar? Karardığında çöpe gidiyor; daha da kötüsü, alerji ve enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Kişiselleştirilmiş takılar kimlik yaratıyor

Artık yalnızca bir ürünün güzelliği değil, taşıdığı anlam da satıyor. Londra merkezli takı markası Argent + Asher’ın kurucusu Katie Silver bunu çok iyi anlıyor.

Silver, “Birçok müşterim için kişiselleştirme, hayatlarını şekillendiren isimleri, ilişkileri ya da özel anları onurlandırmanın bir yolu. Bu, takılabilir bir hikaye anlatımı” diyor.

Kitlesel üretilmiş takılar hafızadan silinirken, günümüzün lüks tüketicileri herkes için değil, yalnızca kendileri için yaratılmış parçalar talep ediyor.

Silver yalnızca 14 ayar ve 18 ayar altınla çalışıyor, fakat gerçek lüks süreçte yatıyor.

Laboratuvarda üretilen pırlantalar daha erişilebilir

Bir zamanlar kişiselleştirilmiş takıları ayrıcalıklı kılan fiyat bariyeri, laboratuvar üretimi pırlantalar ve alternatif taşlar sayesinde yıkılıyor.

Tate McRae, Sydney Sweeney ve Olivia Rodrigo’nun da kullandığı modern kuyumcu GOODSTONE, geri dönüştürülmüş metallerin yanı sıra hem doğal hem laboratuvar üretimi pırlanta ve değerli taşlar kullanarak bambaşka demografilerin kapısını aralıyor.

GOODSTONE Forbes’a verdiği demeçte, “Gördüğümüz en büyük trend, daha dikkat çekici görünümlere çok daha erişilebilir fiyatlarla imkan veren laboratuvar üretimi pırlantalara yönelim. Kolye, küpe ve diğer tasarımlar olsun, insanlar artık eskiden ulaşılması zor olan büyük ve ışıltılı taşların tadını çıkarabiliyor” ifadelerini kullandı.

Estetik de değişiyor. Ultra zarif takıların yerini daha hacimli, iddialı parçalar alıyor. Bu trend, geleneksel maliyet engeli olmadan cesur ve güçlü görünümler yaratmanıza olanak tanıyan laboratuvar üretimi pırlantalarla mükemmel uyum sağlıyor.