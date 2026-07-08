Küresel talep zayıfladı, hurda demir fiyatları geriledi

VEYSEL AĞDAR

Küresel piyasalarda talep zayıflaması, demir cevheri ve hurda fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Uluslararası piyasada geçen hafta ortalama 410,5 dolar olan hurdanın tonu son bir haftada 9 dolar düşerek hafta başı 401,5 dolara geriledi. Uluslararası piyasada gerileyen cevher fiyatları iç piyasada hurda fiyatlarını da aşağı çekiyor.

Türkiye’nin önde gelen demir-çelik üreticilerinden Erdemir, Kardemir ve Çolakoğlu Metalurji, hurda alım fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Bu kapsamda, iç piyasada hurda fiyatları ton başına yaklaşık son bir ayda 600 lira geriledi.

Son 2 aydır küreselde arz fazlası algısının güçlendiğini kaydeden sektör temsilcileri, bu gelişmelerin etkisiyle, zayıflayan talebin uluslararası piyasalarda demir cevherini ucuzlattığını bunun da hurda fiyatlarını gerilettiğini söylediler. Üretim ve tedarik zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıkların fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, Çin’de inşaat ve altyapı talebine yönelik toparlanma sinyalleri netleşmedikçe, demir cevheri ve hurda fiyatlarında kalıcı bir iyileşme beklenmediğini ifade ettiler.

Talep zayıflığı hurda ithalatında da hissedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hurda ithalatı mayıs ayında aylık bazda yüzde 20,2, yıllık bazda ise yüzde 7 düşüşle 1.49 milyon metrik ton seviyelerine geriledi. Değer bazında ise aylık bazda yüzde 18 ve yıllık yüzde 5.6 düşüşle 593,95 milyon dolara geriledi.