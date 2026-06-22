Küresel talep zayıfladı, hurda demir fiyatları ton başına 300 lira geriledi

VEYSEL AĞDAR

Küresel piyasalarda talebin zayıflaması, demir cevheri ve hurda fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, demir cevheri fiyatlarındaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Söz konusu gerileme, iç piyasada da hissedildi. Türkiye’nin önde gelen demir-çelik üreticilerinden Erdemir ve Çolakoğlu Metalurji, hurda alım fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Bu kapsamda, iç piyasada hurda fiyatları ton başına yaklaşık 300 lira geriledi.

Liman stoklarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 25 milyon ton daha yüksek seviyede bulunması, arz fazlası algısını güçlendirdiğini kaydeden sektör temsilcileri, bu gelişmelerin etkisiyle, zayıflayan talebin geçen hafta uluslararası piyasalarda demir cevheri fiyatlarının yüzde 2,2 oranında düşmesine neden olduğunu söylediler.

Üretim ve tedarik zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıkların fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, Çin’den inşaat ve altyapı talebine yönelik toparlanma sinyalleri netleşmedikçe, demir cevheri ve hurda fiyatlarında kalıcı bir iyileşme beklenmediğini ifade ettiler.