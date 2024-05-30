Kurtulmuş: Türkiye milli savunma sanayide güçlü bir ülke olacak

Kurtulmuş, "Zamanı Aşan Miras; İpekyolu Sergisi ve Sempozyumu" açılışına katıldı. Programda kunuşan Kurtulmuş, “Artık siyasi olarak dünya sisteminde iki kutuplu sistemin çoktan tarihe gömüldüğü tek kutuplu sisteminde artık Amerika’nın Afganistan’dan kaçarak gitmesi ile birlikte tarihe gömüldüğü dönemde. Önümüzde yeni bir dönemin uluslararası ilişkiler bakımından dünya dengeleri bakımından başladığını biliyoruz. Yeni dönem artık çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta olduğu bir dönemdir. O çok kutuplu dünyanın kurulmasında da farklı kültür ve medeniyet havzalarının harekete geçmesi mukadderdir hatta kaçınılmazdır” diye konuştu.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Türk dünyasının yeni bir güç merkezi olarak ortaya çıkması: herhangi bir bölge için bir tehdit, değil tam tersi dünya barışının sağlanması için bir fırsattır. İpekyolu projesinin özellikle Çin ve diğer Asya ülkelerinde içinde olabileceği küresel büyük bir proje haline dönmesi istinadını da olduğunu da görüyoruz. Özellikle Çin’in yol ve kuşak projesi ile Türk dünyasını da içine alacak olan İpek yolu projesini birbirleriyle bütünleştirebilecek yapılar olduğu aşikardır.



“Türkiye ekonomisi güçlü bir ülke olacak”

"Önümüzdeki dönem dünya siyasetinde dengeler çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulacağı bir dönem olduğu gibi, Türkiye içinde önemli tarihsel bir dönem. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı yani yeni Türkiye Yüzyılı olarak ortaya koymuş olduğumuz bu adetler sadece bir alanını kısıtlı kalamaz.



Türkiye ekonomisi güçlü bir ülke olacak, Türkiye milli savunma sanayide güçlü bir ülke olacak, Türkiye altyapıları dünyada rekabet edebilen bir ülke olacak. Bütün bunların üstünde ve belki bütün bunları da ortaya çıkaracak şekilde: Türkiye’nin mutlaka kültürde sanatta edebiyatta ve bu anlamdaki estetik değerleri önce çalışmalarda da önce olması lazım”