Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları ramazan ayı boyunca fiyatları sabitledi

Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları ramazan ayında temel gıda maddelerinde fiyatlarda artış yapmayacaklarını açıkladı. Kuru gıda toptancıları mercimek, pirinç, kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinde, kuruyemiş toptancıları ise kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve üzüm gibi ürünlerde fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.

Fiyatlar sabit tutulacak

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ, esnaftan fiyatları sabit tutacaklarına dair söz aldıklarını vurgulayarak, "Diğer aylardan farklı olmadan ve hatta en uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. 4 ay önceki fiyatlarımızı araştırabilirsiniz. Birçok esnafımız şeffaf bir şekilde davranıyor. Ramazanın ortasında dahi bunları karşılaştırabilirsiniz." diye konuştu.

Hurma fiyatları

Esnafla yaptıkları görüşmelerde de fiyat istikrarı konusunda sözlerini ve teminatlarını aldıklarını dile getiren Karadağ, esnaftan yağ, pirinç, mercimek, un ve birçok bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözlerini aldıklarını dile getirdi.

Karadağ, hurma fiyatlarına da değinerek, "Hurmaları geçen seneye göre daha uygun alıyoruz. Buna bağlı olarak ortalama 50-100 lira bu sene daha uyguna satıyoruz." dedi.