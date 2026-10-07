Kuru incir alım fiyatları açıklandı

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Kabul edilen alım tarifesine göre kilogramdaki incir adedi 36-40 arasında olan A1 kalite kuru incirin fiyatı 250 lira olarak belirlendi.

Kilodaki adedi 41-45 arası olan A2 kalitesinin fiyatı 220 lira, 46-50 arası olan A3 kalitesinin fiyatı 210 lira, 51-55 arası olan A4 kalitesinin fiyatı 200 lira, 56-60 arası olan A5 kalitesinin fiyatı 180 lira, 61-65 arası olan A6 kalitesinin fiyatı 160 lira, 66-70 arası olan A7 kalitesinin fiyatı 140 lira, 71-80 arası olan A8 kalitesinin fiyatı 120 lira, 81-90 arası olan A9 kalitesinin fiyatı 100 lira, 91-100 arası olan A10 kalitesinin fiyatı 90 lira ve 101-130 arası olan A11 kalitesinin fiyatı 80 lira oldu.