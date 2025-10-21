  1. Ekonomim
  3. Kuru incir ihracatı 369 milyon 759 bin dolara yükseldi
Kuru incir ihracatı 369 milyon 759 bin dolara yükseldi

Kuru incir ihracatı, ilk kez 300 milyon dolar barajını aşarak 369 milyon 759 bin dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, kuru incir ihracatı 2024-2025 sezonunda tarihinde ilk kez 300 milyon dolar barajını aştı.

Ürünün ihracatı miktar bazında 2023-2024 sezonuna göre yüzde 3'lük kayıpla 61 bin 621 ton oldu. Döviz getirisi ise yüzde 27'lik artışla 290 milyon 858 bin dolardan 369 milyon 759 bin dolara çıktı.

"Başarılı bir sezonu geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Kuru incir üretim ve ihracatında dünya liderliğini sürdürmek istediklerini ifade eden Işık, en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği'ne ihracatın sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Işık, yeni sezona 65 bin ton ihracat ve 400 milyon dolar ihracat hedefiyle girdiklerini dile getirdi.

97 ülkeye kuru incir ihracatı yapıldı

Türkiye, 2024-2025 sezonunda 97 ülkeye kuru incir ihraç etti.

En büyük alıcı 84,5 milyon dolarla ABD oldu. Fransa 43,2 milyon dolarlık, Almanya 42 milyon dolarlık Türk kuru inciri ithal etti.

