Kuru soğan ihracatı ilk çeyrekte yaklaşık 15 kat yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, yemek yapımında temel malzemeler arasında yer alan ve hemen her sofrada kullanılan kuru soğanda dış satım yıla yükselişle başladı.

Türkiye 2024 yılında 85 bin 449 ton kuru soğan ihracatı karşılığında 30 milyon 499 bin dolar gelir elde ederken, 2025 yılında bu rakam 143 bin 995 ton ve 43 milyon 124 bin dolara yükseldi. Kuru soğan, 2025'teki toplam sebze ihracatından yüzde 4 pay aldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 bin 128 ton ürün karşılığında 993 bin 54 dolar gelir sağlandı. Türkiye, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 57 bin 376 ton kuru soğan ihracatı gerçekleştirdi, 15 milyon 288 bin dolar kazanç elde etti.

En fazla talep gelen ülkeler

Yılın ilk çeyreğinde kuru soğan ihracatı yapılan ülke sayısı 9'dan 29'a yükseldi.

En fazla dış satım 4 milyon 932 bin dolarla Irak'a oldu. Irak'ı 3 milyon 991 bin dolarla Suriye ve 1 milyon 460 bin dolarla Almanya izledi.

"Yıl sonunda 100 milyon dolar civarında ihracat bekliyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin 2024'te 2,2 milyon tona yakın soğan ürettiğini söyledi.

Üretimin 2025'te 2,9 milyon tona ulaştığını anlatan Uçak, üretimdeki artışın dış satım performansına yansıdığını ifade etti.

Uçak, kuru soğandaki ihracat oranının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "Soğan ve patates mutfağımızın olmazsa olmazları. Bazı ülkelerde de soğan üretiliyor. Özellikle Mısır bize büyük rakip oldu ama bizdeki soğanların ne lezzeti ne de tadı bulunuyor. Bizdeki soğanlarda et kalınlığı daha fazla, daha lezzetli ve sulu. Ondan dolayı ciddi talep görüyor." dedi.

Kuru soğan ihracatındaki ivmenin yıl boyunca devam etmesini beklediklerine vurgulayan Uçak, şöyle konuştu:

"İlk çeyrekte 15 milyon 300 bin dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleşti. Yıl sonunda 100 milyon dolar civarında ihracat bekliyoruz. Bazı ülkelerde yağış ve savaşlardan dolayı üretim sıkıntıları oldu. Bizde de üretim fazlalığı oldu. Türk soğanının hem raf ömrü uzun hem de tadı lezzetli ve farklı olunca çeşitli ülkelerde rağbet görmeye başladı. Biz sadece 2026 yılına endeksli değiliz. Önümüzdeki yıllarda da ihracatımız yüzde 15-20 artarak devam edecektir."