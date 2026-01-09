Kurulan her 3 şirketten 1’i kapanıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

2025 yılında kapanan esnaf işyeri sayısı önceki yıla göre çok değişiklik göstermeyerek 120 bin 423 seviyesinde gerçekleşti. Son 5 yılda kapanan esnaf işyeri sayısı ise 606 bin 845 oldu. Geçen yıl kurulan esnaf işyeri sayısı yüzde 12.4 artarak 323 bin 480’e çıktı. Bir başka ifade ile 2025 yılında kurulan her 3 esnaf işyerinden 1’i kapanmış oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) 2025 yılı esnaf işyeri istatistikleri, ekonomik programın esnaf kesimi üzerindeki etkilerini gösterdi. Geride bıraktığımız 2025 yılında günlük ortalama 899 esnaf işyeri kurulurken, 335 işyeri kapandı. Günlük açılan şirket sayısı son 5 yılın en iyi ikinci seviyesini gördü.

2021 yılında 287 bin 550 şirket kurulurken, günlük ortalama kurulan işyeri sayısı 799 oldu. Aynı yıl aylık ortalama kurulan şirket sayısı ise 23 bin 963 olarak hesaplandı. Açılan işyeri sayısı 2022’de 333 bine yükseldi. Bu aynı zamanda son 5 yılın en yüksek işyerinin açıldığı yıl oldu. Günlük kurulan işyeri sayısı 926, aylık kurulan işyeri sayısı 27 bin 770 oldu.

Deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında kurulan işyeri sayısı 313 bin 774’ e gerilerken, aynı yıl günlük ortalama kurulan işyeri sayısı 872, aylık ortalama kurulan esnaf işyeri sayısı 26 bin 148 oldu. Deprem yılını takip eden 2024’te kurulan işyeri sayısı yüzde 8.3 azalarak 287 bin 624’e geriledi. Günlük ortalama kurulan işyeri sayısı 799, aylık ortalama kurulan işyeri sayısı ise 23 bin 969 oldu.

120 bin 423 esnaf kepenk kapattı

Türkiye’de son 5 yılda kapanan esnaf işyeri sayısı 606 bin 845 oldu. Deprem felaketinin yaşandığı 2023’te kapanan işyeri sayısı 139 bin 69 ile son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Günlük kapanan işyeri sayısı 386, aylık kapanan işyeri sayısı 11 bin 589 oldu. 2024’te kapanan esnaf işyeri sayısı 120 bin 5’e geriledi. Aylık ortalama 10 bin işyerinin kapandığı 2024’te günde 333 esnaf işyeri kepenk kapattı. 2025 yılında ise kapanan işyeri sayısı öneki yıla göre değişiklik göstermedi ve sadece 418 adet artarak 120 bin 423 oldu. Günlük kapanan işyeri sayısı 335, aylık kapanan işyeri sayısı ise 10 bin 35 olarak hesaplandı.