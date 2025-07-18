Kurulan şirket sayısı yüzde 11 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 27,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,5 oranında arttı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,3 oranında azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 12,1 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,3 oranında artmıştır.

Haziran 2025’te kurulan toplam 7.465 şirket ve kooperatifin yüzde 87’si limited şirket, yüzde 11,2’si anonim şirket, yüzde 1,8’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3’ü İstanbul, yüzde 10,7’si Ankara, yüzde 6,3’ü İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Haziran 2025’te şirket ve kooperatiflerin 2.406’sı ticaret, 1.047’si inşaat ve 971’i imalat sektöründe kurulmuştur. Haziran 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 546’sı inşaat, 271’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79’u imalat faaliyetleri sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 980’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 309’u imalat, 234’ü inşaat faaliyetler sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 470’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214’ü inşaat, 132’si imalat faaliyetleri sektöründedir.

Haziran 2025’te kurulan 135 Kooperatifin 101’i Konut Yapı Kooperatifi, 15’i İşletme Kooperatifi, 7’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur."

Haziran 2025’te 479 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Haziran 2025’te kurulan 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 300’ü Türkiye, 13’er adet olmak üzere İran ve Pakistan, 12’şer adet olmak üzere Çin ve Almanya ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 66’sı anonim, 413’ü limited şirkettir. 2025 yılında kurulan şirketlerin 386’sı Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 139’u İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 130’u Bilgisayar programlama faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

• Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

6 Aylık Veriler

2025’in ilk 6 ayında, 2024’ün ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,9 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,1 oranında artmıştır.

2025’in ilk 6 ayında, 2024’ün ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,4 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 azalış olmuştur.

2025 yılında toplam 53.214 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 46.561 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 59’unu, 5.660 anonim şirket ise yüzde 41’ini oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 46 oranında azalmıştır.