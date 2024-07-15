Kurulan şirket sayısı yüzde 17 azaldı, 17 bin 716 şirket kepenk kapattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre 5 ayda yaklaşık 18 bin işletme kepenk kapattı. İşletmeler yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında varlıklarını sürdürmekte zorlanırken, finansman sıkıntısı girişimcinin cesaretini törpüledi. Yılın ilk 5 ayında yüksek maliyetler işletmelere kepenk indirtti, kurulan firma sayısındaki azalma yüzde 18’e dayandı. Öyle ki 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, kurulan firmalarda belirgin bir düşüş görülürken kapanan firma sayısı benzer seviyede kaldı.

Cesaret kırıldı

Sözcü'nün haberine göre, 2024’ün ilk 5 ayında 53 bin 383 işletme kuruldu. 2023’ün aynı döneminde kurulan işletme sayısı 64 bin 852 idi. Yüksek faiz, sıkı para politikası ile finansmana erişim zorluğu girişimcilerin de cesaretini kırdı ve böylelikle 1 yılda kurulan şirket sayısındaki azalış oransal olarak yüzde 17.7 oldu.

Yabancı sermaye ortaklı işletmeler de neredeyse yarı yarıya azaldı

Kurulan şirket sayısındaki bu belirgin azalmaya karşın kapanan şirketler ise hız kesmedi. Geçen yılın ilk 5 ayında kapanan şirket sayısı 18 bin 635 iken bu yıl sınırlı düşüşle 17 bin 716 oldu. Kurulan işletme sayısındaki düşüş aynı dönemde 11 bin 469 olurken kapanan işletme sayısındaki azalış ise 919 oldu. Kapanan şirket sayısındaki azalış oransal olarak yüzde 4.9’da kaldı. Yabancıların Türkiye yatırımlarında da belirgin bir düşüş gerçekleşti. 2023’ün ilk 5 aylık döneminde yabancı sermaye ortaklı 5 bin 723 işletme kurulurken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 3 bin 333’te kaldı.