Kurulan şirket sayısı yüzde 2 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,5 oranında azaldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 74,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,9 oranında azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış oldu.

Ocak 2025’te, Ocak 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,2 azalmıştır.

Ocak 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,5 oranında arıtmıştır.

Ocak 2025’te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Ocak 2025’te kurulan toplam 11.202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2’si limited şirket, yüzde 10,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,1’i Ankara, yüzde 6,3’ü İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Ocak 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,7 oranında azaldı.

Ocak 2025’te 11.202 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 9.877 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 81,1’ini, 1.156 anonim şirket ise yüzde 18,9’unu oluşturmaktadır. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 24,7 oranında azalmıştır."