Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

Türkiye’de kurulan ve kapanan şirket sayısı bu yılın ilk ayında azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2023 yılı Ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 5,3 azalarak 15 bin 34'ten 14 bin 240'a düştü. Bu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 29,7 azaldı.

Kapanan şirket sayısı yüzde 65,7 gerileyerek 1566 oldu. Aralık 2022'de kapanan şirket sayısı 4 bin 569 olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 75,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 14,5 azaldı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kooperatif sayısı yüzde 76,2 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,4 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 52,6, kooperatif sayısında yüzde 29, gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 11 artış oldu.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 14 bin 462 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'ini limitet şirketler, yüzde 11,6'sını anonim şirketler, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9'u İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,2'si İzmir'de kuruldu. Ocakta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 835'i ticaret, 2 bin 227'si imalat ve 1890'ı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 990'ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 602'si inşaat, 252'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 534'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235'inin imalat ve 236'sının inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1213'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 462'sinin inşaat, 326'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi

Ocak ayında 222 kooperatif kurulurken bunların 143'ü konut yapı, 36'sı işletme, 18'i tarımsal kalkınma amaçlı kooperatif olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1420 yabancı ortak sermayeli şirketin 106'sı Rusya ve 80'i İran ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 122'si anonim, 1298'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 201'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 64'ü gayrimenkul acenteleri, 63'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,9'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.