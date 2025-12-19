Kurulan ve kapanan şirketler aylık ve yıllık bazda azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kasım 2025 Kurulan-Kapanan Şirketler verilerini açıkladı.

Verilere göre, kasım ayında kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kapanan şirket sayısı yüzde 5,7 azaldı.

2025’in ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde, 2024’ün ilk 11 ayına göre, kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,3 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 oranında arttı.

2025’in ilk 11 ayında, 2024’ün ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 8,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10,6 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,6 azalış oldu.

Geçen yıla göre azalış oldu

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalış oldu.

Kasım 2025’te Kasım 2024’e göre, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 oranında arttı.

Kasım 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,7 oranında azaldı.

Aylık bazda kurulan ve kapanan şirketler azaldı

Kasım 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalış oldu.

Bir önceki aya göre, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,4 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 oranında azaldı.

Tüm illerde şirket kuruldu

Kasım 2025’te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Kasım 2025’te kurulan toplam 9.636 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8’i limited şirket, yüzde 10,7’si anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,1’i Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Kasım 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 38,3 oranında arttı.

2025 yılında toplamda 102.666 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 89.978 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 62,1’ini 10.997 anonim şirket ise yüzde 37,9’unu oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 38,3 oranında arttı.

Sektörlere göre dağılım

Kasım 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3.152’si ticaret, 1.486’sı inşaat ve 1.159’u imalat sektöründe kurulurken, 669 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Kasım 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3.152’si ticaret, 1.486’sı inşaat ve 1.159’u imalat sektöründe, kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 669’u inşaat, 374’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 113’ü imalat faaliyetleri sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 909’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 356’sı imalat, 232’si inşaat faaliyetleri sektöründe oldu.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 482’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220’si inşaat, 141’i imalat faaliyetleri sektöründe oldu.

Kasım 2025’te kurulan 140 Kooperatifin 104’ü Konut Yapı Kooperatifi, 21’i İşletme Kooperatifi 4’er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Yabancı ortaklı şirketler

Kasım 2025’te kurulan 773 yabancı ortak sermayeli şirketin 589’u Türkiye, 22’si İran, 12’si Azerbaycan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 773 yabancı ortak sermayeli şirketin 67’si anonim, 706’sı limited şirket olurken, 2025 yılında kurulan şirketlerin 965’i Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 367’si İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 310’u diğer posta ve kurye faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,2’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.