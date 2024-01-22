Kurulu güç artışının yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan

Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü, 2023 yılı sonu itibarıyla 106 bin 668 megavata yükseldi.

Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak için enerji yatırımları 2023 yılında da devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl Türkiye’nin toplam kurulu gücü 2 bin 858 megavat artışla 106 bin 668 megavata yükseldi. Bu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl Türkiye’nin toplam kurulu gücü 2 bin 858 megavat artışla 106 bin 668 megavata yükseldiğini bildirdi. Bu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

“2023 yenilenebilirin yılı oldu”

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji kaynakları olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Üretimdeki payı yüzde 42

2023 yılında 326,3 teravatlık elektrik üretimi gerçekleştiğini belirten Bayraktar, “Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65’e, üretim içindeki payını ise yüzde 55’e yükseltmek.” dedi.

Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde: