Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar,uzatılmıştır."

Bakan Şimşek sinyali vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında açıklamalarda bulunurken konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan olduğu bir yıl öncesinden belli. Bütün veriler elektronik ortamda. Ona rağmen tabii ki uzatma talepleri hep oluyor. Bu yönde epey bir talep var. Ben genelde arkadaşların teknik görüşüne saygı duyarım. GİB başkanımızla görüşeceğim. Gerekirse bir iki gün uzatırız. Ancak esas odaklanmamız gereken konu şu. Türkiye’de herekes kazandığı oranda vergi vermek durumundadır. Biz kayıt dışıyla mücadele ederek verginin tabanını genişletmeyi hedefliyoruz.

Dünyada kayıt dışının sıfır olduğu bir ülke yok. Ancak bizde yüksek. Biz kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."

Abdullah Tolu: İşlemler dijitalleşti ancak yükümlülükler arttı

ekonomim.com yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, GİB'in kurumlar vergisi beyanname verme süresini uzatmasını şu sözlerle yorumladı:

"Vergi mükellefleri ve meslek mensupları olarak oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. İşlemler dijitalleşti ancak yükümlülükler oldukça arttı. Enflasyon düzeltmesi hem Maliye'nin kendisi hem de vergi mükellefleri ve meslek mensupları için yorucu oldu.

Mart ve nisan ayları yıllık beyannameler ve diğer beyannamelerin verildiği, defter beratlarının gönderildiği en yoğun iki ay. Enflasyon düzeltmesi bu yoğunluğu iyice artırdı. Bu nedenle, meslek örgütü TÜRMOB hem mart ayındaki yıllık gelir vergisi hem de nisan ayındaki yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin uzatılması için Maliye'den haklı gerekçelere dayalı uzatma talep etti. Gelir vergisi beyannamesi için uzatma verildi ancak kurumlar vergisi için verilmedi. Asıl sorunlu husus kurumlar vergisi beyannamesinde.

Süre uzatımları disipline edilmeli

Sahadan ve meslek mensuplardan gelen uzatma talebine ilk defa TOBB da katıldı ve nihayetinde 5 Mayıs pazartesi günü sonuna kadar süre uzatımı yapıldı. Süre uzatımı yapılmasını olumlu ve yerinde buluyorum. Keşke bu aşamaya gelinmeden daha önce uzatma yapılsaydı. Maliyenin sahadaki ortağı pozisyonunda olan meslek mensuplarının haklı taleplerine kulak tıkamaması lazım. Maliye burada ertelenen para girişinin maliyetini hesaplıyor haklılarda ancak sahadan gelen imdat çağrılarına da kulaklar tıkanmamalı. Uzatma ve duyarlı davranışları için Hazine ve Mallye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayraktar’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu süre uzatımlarının da artık disipline edilmesi şart."