Kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı: Bankalar listeye damga vurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyan sonuçlarını ve Türkiye genelinde en fazla vergi tahakkuk ettirilen mükellefler listesini açıkladı.

Türkiye genelinde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 6 trilyon 971 milyar 232 milyon 11 bin 841 TL matrah beyan edildi. Beyan edilen bu tutar üzerinden toplam 1 trilyon 614 milyar 791 milyon 537 bin 584 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 5 milyon 737 bin 526 TL matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden mükellef başına ortalama 1 milyon 329 bin 20 TL kurumlar vergisi tahakkuk etti.

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında zirvede 80 mükellef ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 14 mükellef ile Ankara takip ederken; İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu'dan 1'er mükellef ilk 100 listesine girmeyi başardı.

Bankalar listeye damga vurdu

Açıklanan ilk 20 kişilik listede ilk sırayı 70 milyar 394 milyon 682 bin 568 TL tahakkuk eden vergi tutarı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. aldı.

2. ve 5. sırasındaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemezken, 3. sırada 22 milyar 908 milyon TL ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., 4. sırada ise 20 milyar 77 milyon TL ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. yer buldu.

Bankacılık sektörünün ağırlığını koruduğu listenin devamında 6. sırada QNB Bank A.Ş., 7. sırada LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş., 8. sırada Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş., 9. sırada Citibank A.Ş. ve 10. sırada Allianz Sigorta A.Ş. sıralandı.

İlk 20 sıralamasının geri kalanında ise sırasıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş., Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer aldı.

Üç büyük ilin verilerine bakıldığında; İstanbul 437 bin 754 mükellef ile Türkiye genelinin yüzde 36,03'ünü oluştururken, beyan ettiği 3 trilyon 987 milyar TL matrah ile toplam matrahın yüzde 57,20'sini ve tahakkuk eden 977 milyar 860 milyon TL vergi ile toplam verginin yüzde 60,51'ini tek başına sağladı.

Ankara, 127 bin 7 mükellef ve yüzde 10,45'lik pay ile 977 milyar 52 milyon TL matrah beyan ederek toplam verginin yüzde 13,73'üne denk gelen 221 milyar 750 milyon TL vergi tahakkuk ettirdi.

İzmir ise 75 bin 18 mükellef ile yüzde 6,17 pay alarak 280 milyar 804 milyon TL matrah beyan etti ve 64 milyar 278 milyon TL vergi tahakkuk ettirerek toplam vergi içinden yüzde 3,98 pay aldı.

Diğer iller ise toplamda 575 bin 245 mükellef ile tahakkuk eden verginin yüzde 21,78'ini oluşturdu.