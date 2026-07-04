Kurumlar vergisinde yeni dönem başladı: Üretim ve ihracata destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılırken, üretim, tarım, transit ticaret ve nitelikli hizmet merkezlerine yönelik önemli vergi esneklikleri yapıldı.

Vakıf üniversitelerinin işletmeleri

Vakıf üniversitelerine bağlı olarak ticari faaliyette bulunan ve iktisadi işletme statüsündeki hastane, tıp merkezi, poliklinik ve diyaliz merkezi gibi tüm sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti 1 Ocak 2027'den itibaren sona erecek ve belirlenen tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi zorunlu olacak.

Yurt içi üretime vergi istinası

Serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflere vergi istisnası genişletildi. Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren elde edilecek kazançlar için, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin yalnızca yurt dışına değil, serbest bölge içine ya da diğer serbest bölgelere yapılan satışlarından elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Buna karşılık, ürünlerin Türkiye içindeki firmalara satışından doğan kazançlar istisna kapsamında yer almayacak. Serbest bölgelerde gerçekleştirilen fason üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da genişletilen istisna uygulamasına dahil edilecek.

Transit ticarete vergi indirimi

Öte yandan transit ticaret ve aracılık faaliyetlerine vergi indirimi getirildi. Yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeden üçüncü ülkelere satılmasından veya yurt dışındaki alıcı ve satıcılar arasındaki ticarete aracılık edilmesinden elde edilen kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Gümrüklü antrepolarda millileştirilmeden depolanarak satılan mallar ile yurt dışından alınan aktivasyon kodu, e-pin, oyun kodu ve dijital ürün kodu gibi gayrimaddi hakların Türkiye'de kullanılmadan doğrudan yurt dışına satılması veya bu işlemlere aracılık edilmesi de indirim kapsamına alınacak.

İFM’de yüzde 100 indirim

Söz konusu faaliyetlerin İstanbul Finans Merkezi (İFM) veya Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen Endüstri Bölgeleri'nde yürütülmesi halinde indirim oranı yüzde 100 olacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar fiilen Türkiye'ye transfer edilmesi gerekecek.

Tarımda yarı yarıya indirim

Sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim yapan kurumlar ile tarımsal üretimle iştigal eden kurumların sadece bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 12,5 puan indirimli, yani yüzde 12,5 olarak uygulanacak. Bu 12,5 puanlık indirim 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerde, yani 2027 ve sonrası kazançlarında uygulanacak. 2026 yılı kazançları için ise eski sistem olan "1 puanlık indirim" uygulanmaya devam edecek.

Tarım ihracatında indirim nasıl olacak?

Tarımsal üreticilerin bu indirimden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKB) veya ilgili bakanlık tarafından verilen üretici belgelerinden en az birine sahip olması gerekecek.

Üretilen malların ihraç edilmesi halinde üretim indirimi ile ihracat indirimi birlikte uygulanmayacak ve kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olacak. Ancak dışarıdan satın alınarak ihraç edilen ticari mallardan elde edilen kazançlar için 5 puanlık ihracat indirimi ayrıca uygulanabilecek.

Halka arz indirimi

Payları Borsa İstanbul'da ilk defa en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketlerin tüm matrahına uygulanan 2 puanlık genel indirim, üretimdeki 12,5 puan ve ihracattaki 5 puanlık indirimlerinden önce uygulanacak.

Matrah hesaplama sıralamasında öncelikle 2 puanlık halka arz indirimi düşülerek oran yüzde 23'e çekilecek, ardından üretim kazancına isabet eden kısım için 12,5 puan daha düşülerek net vergi oranı yüzde 10,5 olarak hesaplanacak.