  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı için sınav ve belge ücretleri belirlendi
Takip Et

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı için sınav ve belge ücretleri belirlendi

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisanslama sınavı ücreti 1200 lira ve lisans belgesi 5 bin lira olarak tespit edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı için sınav ve belge ücretleri belirlendi
Takip Et

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı Lisanslama Sınav Ücreti ile Lisans Belgesi Ücretinin Belirlenmesi"ne ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisanslama sınavı ücreti 1200 lira, söz konusu uzmanlığa ilişkin lisans belgesi ücreti ise 5 bin lira olarak belirlendi.

Öte yandan, Kurum tarafından uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumunca yayımlanan bir değişikliğin mevzuata kazandırılması amacıyla "Türkiye Finansal Raporlama Standartları" arasında yer alan "Kamuya Hesap Verme Sorumluluğu Bulunmayan Bağlı Ortaklıklar: Açıklamalara İlişkin Değişiklikler" konusundaki Kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi
Güneydoğulu halıcılar, 9 ayda 1,3 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı
Güneydoğulu halıcılar, 9 ayda 1,3 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararının ardından pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararının ardından pozitif seyrediyor
Kapıkule ve İpsala’da 319 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Kapıkule ve İpsala’da 319 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
KGM, Amasya'daki bir taşınmazını satacak
KGM, Amasya'daki bir taşınmazını satacak
Bakan Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi
Dikkat çeken görüşme: Bakan Şimşek ile Babacan yıllar sonra yan yana
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda