  3. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendi
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendi

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yayımlanmasına İlişkin Kurul Kararları", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapacak işletmeler, ilgili departmanlarıyla birlikte çalışarak, sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına yönelik soru setleri ve formların oluşturulması, bilgilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, gerekli analizlerin yapılması, rapor çerçevesinin oluşturulması, raporun yazımı ve sunumu aşamalarını koordine etmek ve gerekli çalışmaları yapmak üzere kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanı istihdam edebilecek veya sözleşmeyle bu hizmetleri dışarıdan alabilecek.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisansını almak isteyenlerin, en az lisans seviyesinde mezun olmaları gerekecek.

Ayrıca, kurumca gerçekleştirilen ilgili sınavdan başarılı olmanın yanı sıra en az 8 ay sürdürülebilirlik raporlaması konusunda çalışma tecrübesi aranacak.

