Kurumsal yatırımcılar ‘TKYD 2. Portföy Yatırım Zirvesi’nde bir araya geldi

Kurumsal yatırımcılar ve Sermaye Piyasalarının temsilcileri Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından ikincisi düzenlenen; “TKYD Portföy Yönetimi Zirvesi”nde bir araya geldi.

Zirve, yatırım fonlarının geleceğine ilişkin önemli analiz ve öngörülerin de yapıldığı dört ayrı panele ev sahipliği yaptı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen varlık büyüklüğünün, yatırımcıların artan ilgisiyle 1 trilyon eşiğini de aşarak 1,3 trilyon liraya ulaştığına işaret ederek, “Sektörümüzün özellikle son yıllarda sergilediği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz ancak gelişmiş ekonomilerle kıyasladığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu da görüyoruz.” dedi.

Portföy Yönetimi Sektörü tarafından yönetilen varlıkların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 10’unun üzerine geldiğini ileten Ersarı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü’nün, 28,4 trilyon Euro büyüklük ile Avrupa GSYH’nin yüzde 150’sine ulaştığını, dünya genelinde ise bu oranın yüzde 87 olduğunu açıkladı.

“Sermaye piyasalarına olan ilgi güçleniyor”

Dünyada yaşanmakta olan dönüşüm sürecinin yatırımcı tercihlerini etkilediğini, değişen yatırım koşullarıyla, yeni nesil finansal teknolojiler ve öne çıkan yeni temalar sayesinde, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilginin güçlendiğini belirten Ersarı, çevre, sürdürülebilirlik gibi konu başlıkları ve etki yatırımlarının gün geçtikçe daha fazla gündeme geldiğinin altını çizdi.

“Ülkemizde, dijital dönüşümün bir parçası olmuş yepyeni bir kuşak var”

Ülkemizde de dünyayı yakından izleyen, dijital dönüşümün bir parçası olmuş yepyeni bir kuşak olduğunu, bu genç yatırımcıların, özellikle dünyanın ve ülkemizin geleceğini temsil eden yatırım temaları başta olmak üzere, yenilikçi finansal ürünlere yoğun ilgi gösterdiklerini açıklayan Ersarı, bu durumun, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin her geçen gün artmasına sebep olduğunu sözlerine ekledi.

“Kurumsal yatırımcılar alanında gidilecek hala daha çok mesafe var”

Zirvenin açılışında söz alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman da şunları söyledi: “Türkiye’nin potansiyelini dikkate aldığımızda Kurumsal Yatırımcılar alanında gidilecek hala daha çok mesafe olduğunu ve Yatırım Fonları piyasasını büyütmek için herkese önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’nin rehberliğinde uygulamaya koyduğumuz Türkiye Ekonomi Modelimize paralel olarak sermaye piyasalarının gelişmesi, derinleşmesi, yatırımcıların ve yatırım araçlarının sayısının artması için Bakanlığımızın gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğine emin olabilirsiniz.”

“Yatırım fonlarının büyümesine büyük önem veriyoruz”

2. Portföy Yönetimi Zirvesi’nde söz alan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül,

Kurumsal Yatırımcıların, sermayenin tabana yayılmasında oldukça önemli bir rol üstlendiklerine vurgu yaparak, “Bizler de Sermaye Piyasası Kurulu olarak, sermaye piyasasının derinliğinin artması için Yatırım Fonlarının büyümesine büyük önem veriyoruz. Geride bırakacağımız 2022, bu açıdan önemli bir yıl olmuştur. Kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 1 trilyon TL’yi aştı. Ayrıca 59 adet portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen portföy büyüklüğü de 1,3 trilyon TL’ye ulaştı” dedi.

“Belirli temalarla kurulan fonların büyüklüğünde de artış gözlemliyoruz”

Yatırım fonlarına yatırım yaparak kurumsal portföy yönetiminin avantajlarından yararlanan yatırımcı sayısının ise 3,4 milyon civarında olduğunu belirten Gönül, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu fonların yanında, son yıllarda dünyada öne çıkan ve Alternatif Yatırım Fonları olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları da benzer şekilde önemli gelişmeler kaydetti. 2014 yılından itibaren ülkemiz mevzuatına kazandırılan Alternatif Yatırım Fonlarının, yapılan yasal değişiklikler sonrası kısa sürede 55 milyar TL büyüklüğe ulaşması da sermaye piyasası adına sevindirici bir gelişmedir. Son dönemde belirli temalarla kurulan fonların büyüklüğünde de artış gözlemliyoruz. Kasım ayı itibarıyla, sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan veya temiz enerji gibi yenilenebilir enerji alanlarına odaklanan, toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyar TL olan 30 civarında Yatırım ve Emeklilik Yatırım Fonumuz bulunuyor.”

Gönül, menkul kıymet yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonu piyasasının gelişiminde önemli rolü olan TEFAS ve BEFAS hakkında da şu bilgileri verdi:

“2015 yılından bu yana faaliyette olan TEFAS ve 2021’de faaliyete geçen BEFAS, yatırımcıların fonlara erişimini kolaylaştırarak yatırımcı tabanının genişlemesine katkıda bulunmuştur. 2022 yılında TEFAS’ta toplam işlem hacmi 445 milyar TL, BEFAS’ta ise yaklaşık 4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler, Kurumsal Yatırımcılar açısından geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Kurumsal Yatırımcı tabanındaki bu olumlu gelişmeleri dikkate alarak Portföy Yönetimi Sektörünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız ise devam ediyor. Ayrıca, karbon piyasasının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, finansal teknolojiler ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması konularında ürütmekte olduğumuz çalışmaların da kurumsal yatırımcılar sektörüne olumlu yansımalarının olacağını düşünüyorum.”

Yerel ve Küresel Piyasalarda Beklentiler, Portföy Yönetimi Sektöründe Global Trendler ve Yenilikler, Yatırım Fonları ile Yatırım? Dönüşüm için Yetenek Yönetimi konularında paneller düzenlendi.

Açılış konuşmalarının ardından Yapı Kredi Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut’un moderatörlüğünde, “Yerel ve Küresel Piyasalarda Beklentiler” başlıklı ilk panelde; Ekonomist Osman Cevdet Akçay, Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem ve İş Yatırım Menkul Değerler Piyasalar Direktörü Şant Manukyan konuşmacı olarak yer aldı.

Garanti Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Gülsün’ün moderatörlüğünü üstlendiği, Deloitte Türkiye Finansal Danışmanlık Şirket Ortağı Alper Alkan, CFA ve Boston Consulting Group Finansal Hizmetler Yönetici Ortağı Lale Dağlı ve PwC Türkiye Vergi ve Hukuk Hizmetleri Şirket Ortağı Umurcan Gago’nun konuşmacı olarak katıldığı ikinci panelde ise; “Portföy Yönetimi Sektöründe Global Trendler ve Yenilikler” konusu ele alındı.

Zirvenin öğlenden sonra gerçekleştirilen oturumları ise sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yağız Oral’ın moderatörlüğünü yaptığı; SPK Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanı Funda Uyar Geneci, Smart Advice Finansal Teknolojileri Kurucu ve Yönetici Ortağı Onur Yurtsever ile ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı’nın konuşmacı olarak katıldığı üçüncü panelde; “Neden Yatırım Fonları İle Yatırım?” konusu ele alındı.

TKYD 2.Portföy Yönetimi Zirvesi’nin kapanış panelinde; “Dönüşüm İçin Yetenek Yönetimi” konusu değerlendirildi. Odgers Berndtson Türkiye Kurucu Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, Deniz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Intertech Danışmanı Orhan Göksal ve ÜNLÜ&Co Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Günay konuşmacı olarak katıldı.