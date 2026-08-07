Kuruyemiş devinden halka arz hamlesi: Takvim belli oldu

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Kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ, halka arz sürecini başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1995 yılında Ankara'da kurulan Çitlekçi, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında yatırımcılardan 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 73,70 lira olarak belirlendi.

Çitlekçi halka arzında 36,5 milyon pay satışa sunulacak

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin lira olarak hedeflendiği ihraçta, tamamı sermaye artırımı şeklinde 36 milyon 500 bin lira nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 20,28 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

CITAS koduyla Yıldız Pazar platformunda işlem görecek mevcut durumda 150 milyon lira olan şirket sermayesini, 30 milyon lira bedelli artırımla 180 milyon lira seviyesine çıkaracak.