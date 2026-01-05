“Kuryelerin Bağ-Kur kapsamında olmaları hatalı”

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Eski SGK Başmüfettişi Ahmet Metin Aysoy, mevcut sistemde asgari ücret, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin, SGK primi gibi yükümlülüklerden kurtulmak isteyen e-ticaret platformlarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun arkasından dolanarak, sosyal güvenlik ve iş mevzuatımızda olmayan, standart dışı bir istihdam şeklini çalışma hayatına soktuklarını bildirdi.

Aysoy, bunların yaptıkları işin niteliği nedeniyle 4-a (SSK) kapsamında değerlendirilerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun getirdiği tüm haklardan yararlanmaları gerektiğinin altını çizdi. Vergialgi.com internet sitesinde değerlendirmede bulunan Aysoy, standart dışı istihdam biçimlerinin ortaya çıkmaya başladığını bildirdi.

E-ticaret platformlarının mevcut iş kanununun yükümlülüklerinden kurtulmak için "esnaf kurye" modeli olarak adlandırılan standart dışı bir istihdam şeklini çalışma hayatına soktuğunun altını çizen Aysoy, “Sistemin özü şu; eskiden ücretle hizmet sözleşmesiyle çalıştırılan kuryeler yerine, serbest çalışan kuryeler ile istisna-eser, taşıma sözleşmesi yaparak iş ve sosyal güvenlik mevzuatının getirdiği mali külfeti e-ticaret sitelerinin üzerinden almak” dedi. Aysoy, bir başka ifade ile kanunların arkasından dolanılarak "serbest (bağımsız) işçi" gibi bir ucube meydana getirildiğini kaydetti.

“İş kazasında hizmet tespiti davası açılmalı”

Kuryelerin sigorta primini kendilerinin ödeme mecburiyetinde bırakılması yanı sıra vergi dairesine kaydolma ve fatura kesme külfeti altına sokulmasının hatalı olduğunu savunan Aysoy, “Adına esnaf kurye dense de gerçekte kurye e-ticaret platformuna bağımlı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle, kurye 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesi kapsamında (eski deyimle SSK’lı) olup, İş Kanunu’nda yer alan tüm haklardan yararlanmalıdır” dedi.

Aysoy, "Dolayısıyla da iş kazası geçiren kuryenin kendisi (ölümü halinde geride kalan hak sahibi kimseler) tarafından, iş mahkemesinde hizmet tespiti davası açılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.