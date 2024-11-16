‘Kuş gribi’ söylemi yumurta fiyatlarını artırdı! Tarım Bakanlığı bile fırsatçılığa isyan etti!

Kuş gribi vakalarının Türkiye’ye sıçramasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı iki ilde önlemlerini almıştı. ‘Kuş gribi’ vakasıyla birlikte yumurta fiyatlarında yüzde 45’e varan 2 zam yapıldı. Yumurta fiyatları yükselirken hem Bakan İbrahim Yumaklı’dan hem de sektörden tepki geldi.

Fırsatçılar ‘Kuş gribi’ni kullanarak peş peşe zam yaptı

Konya ve Eskişehir’deki yumurta üretimi yapan birkaç işletmede kuş gribi vakası görülmesi, fırsatçıları harekete geçirdi. “Piyasadaki tüm üretim çiftliklerinde vaka oluştu” algısı fiyatların artmasına sebep oldu.

Yumurtanın kolisi 200 lirayı, tanesi 9 lirayı geçti

Özellikle yumurta fiyatlarında son 1 ayda yükselişler gözlenmeye başladı. Öyle ki bazı marketlerde fiyatlar 200 lirayı geçti. Ancak piyasanın geneline bakıldığında 30’lu yumurtanın 130-150 lira olduğu görülüyor. Sektör temsilcileri bu algının gerçeği yansıtmadığını belirterek münferit kuş gribi vakalarının, bazı fırsatçılar tarafından fiyatları artırmak için bir bahane olarak kullanıldığını öne sürüyor. Bu tür spekülatif hareketlerin özellikle tüketici güvenini zedelediği ve piyasada gereksiz bir panik havası oluşturduğu belirtiliyor.

Bakan Yumaklı yumurta zamlarına isyan etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duruma isyan ederek, “Yumurta yeterliliğimiz yüzde 115. Ama siz yüzde 45 zam yapabiliyorsunuz. Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği budur” dedi. . Sektör temsilcileri ise “Bu söylemlerden nemalanmaya çalışan kesimler var” dedi.

Sektör temsilcileri tepki gösteriyor: İyi niyetli değil

Sektör temsilcileri tanesi 8 lira olan yumurtanın özel üretim olduğu; boy, üretim şekli ve tavuk yem kalitesine göre fiyatlandığına dikkat çekerek klasik yumurtanın satış fiyatının 4-5 lira civarında olduğunu belirtiyor.

‘Yumurta bulunamıyor’ diye piyasayı korkuttular

Özel üretim yumurta fiyatlarının piyasanın genelini yansıtmadığına dikkat çeken Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon Türkiye Gazetesi’nen konuştu. Afyon, “Bu, kuş gribinden kaynaklanan bir sorun olmadı. Üretim devam etti, piyasaya yumurta sevki hiçbir şekilde aksamadı. Bazı tüccarlar bu durumda yeni tedarikçi aradı. Yeni tedarikçi arayışında piyasada bir algı oluştu. Bu durum sadece o bölgenin alıcısına özeldi. Fırsatçılar bunu genele yaymaya çalıştı. Yumurta bulunamıyor diye arayışa giriyormuş gibi yaptılar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bütün taleplere cevap verebiliriz” dedi.

‘Yüksek yumurta fiyatlarına itibar etmeyin’ uyarısı geldi

Afyon, ulusal marketlerde yumurta fiyatlarının daha makul seviyelerde olması gerektiğini belirterek “Bir koli yumurtanın 250 lira civarında olduğu söylentileri var. Tüketicilerimiz ulusal marketlerde fiyatları daha doğru gözlemleyebilirler. Şu an üreticiden normal bir yumurtanın satış fiyatı 3,7 lira civarında. Ulusal marketlerde bir koli yumurtanın fiyatı ise 140 lira civarında. Bahsedilen yüksek fiyatlara tüketicilerimiz itibar etmesinler. Hatta bu konuda duyarlı olmalılar” açıklamasında bulundu.

“Ne tavuk ne de yumurta üretiminde sorun yok”

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç ise “Türkiye genelinde 14 bin 500 kümesimizde hastalık bulgusuna rastlanmadı. Konya Meram’da yumurta üretimi yapılan bir çiftlikte tespit edilmiş. Hemen müdahale edildi ve karantinaya alınıp imha edildi. Bu gibi küçük vakalar fiyatları arttırmaz. Piyasada arz sorunu yok, bu tür algıların iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Belli dönemlerde bu tür haberler bilinçli çıkarılıyor. Ne tavuk ne de yumurta üretiminde sorun yok” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yumurta fiyatının artmasıyla ilgili konuştu:

“Son 15 günde yumurtaya gelen zam yüzde 45. Biz bunu neyle açıklayacağız. Hangi maliyetler arttı. Fırsatçılık konusu son dönemde işini iyi yapanları ve böyle davranmayanları tenzih ediyorum. Âdeta bunu gelir kapısı olarak gören zihniyetler oluşmaya başladı. Ticaret Bakanlığımız gerekli araştırmalara başladı zaten. Bizde kendi bakanlığımızın alanı ile ilgili zerre kadar tolerans göstermeyeceğiz. Çünkü bu konu kabul edilebilir değil. Yani hem sizin yüzde 115 yeterliliğiniz var hem de toplamın içerisinde yüzde 6’lık bir pay var. Oralarda hiç ürün üretilmediğini varsayarsak hiçbir önemi yok. Ama siz 15 günde 45 üzerinde zam yapabiliyorsunuz. Bunu ne Hak kabul eder ne de kul kabul eder. Biz de kabul etmiyoruz. Bu konuda iki bakanlık olarak ciddi tedbirler alıyoruz” dedi.