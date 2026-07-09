"Kusursuz sanayi altyapımızla NATO 3.0 dönemine hazırız"

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TİM ihracat verileri kapsamında açıklanan savunma sanayi ve havacılık ihracatı rakamlarını değerlendirerek, “Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi durdurulamaz bir ivme kazanmıştır. 2024 yılında 6,7 milyar dolar olan toplam savunma ve havacılık ihracatımızın 2025 yılı sonunda 10 milyar dolar barajını aşmış olması çok önemli ve tarihi bir eşiktir” dedi. Savunma sanayisinde Eskişehir’in Ankara ve İstanbul’dan sonra üçüncü büyük paya sahip il olduğunu kaydeden Küpeli, “Savunma sanayiinde, Ankara ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat merkezi Eskişehir'dir. Verilere baktığımızda; 2024 yılında Eskişehir’in savunma sanayi ve havacılık ürünleri ihracatı 515 milyon dolar iken, 2025 yılında bu rakam 601 milyon dolara çıktı” dedi.

“İhracatta ülkemizin ilk 3 kalbinden biriyiz”

Bu yılın rakamlarına ilişkin de görüşlerini açıklayan Küpeli, “2025 yılının ilk 6 ayında 251 milyon dolar olan savunma ihracatımız, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 32'lik bir artışla 332 milyon dolara çıkmış durumda. Üstelik bu rakamla, Türkiye'nin 4,66 milyar dolarlık 2026 ilk yarı ihracat pastası içindeki payımızı yüzde 7,1'e çıkardık. Diğer 78 ilimizin toplamının ancak yüzde 7,8 pay alabildiği bir tabloda, Ankara ve İstanbul’un ardından Eskişehir tek başına bu yükü omuzlayan, havacılık ve savunma sanayi genetiğine sahip eşsiz bir üretim ve sanayi şehridir” diye konuştu.

"Eskişehir OSB’de sadece arsa değil, nitelikli iş gücü ve ileri teknoloji altyapısı sunuyoruz"

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin neden yabancı ve yerli savunma devleri için en mantıklı yatırım lokasyonu olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Küresel savunma şirketlerine ve yerli ana yüklenicilerimize sesleniyorum: Yeni nesil savaş uçaklarının gövde ve motor bileşenlerinden, modernizasyon projelerine; birçok kritik ve askeri gelişmiş teknolojik sistemlere kadar yüksek katma değerli yatırımlar gerçekten farklı ve özel bir ekosisteme sahip lokasyonlarda yapılır ve firmalar buralarda birbirleriyle etkileşim içinde çok hızlı gelişirler. Bu yatırımlar; kusursuz bir altyapı, sarsılmaz bir tedarik zinciri ve en önemlisi 'nitelikli insan kaynağı' gerektirir. Eskişehir OSB olarak biz, yatırımcıya sadece modern ve eksiksiz bir altyapı sunmuyoruz. Modern laboratuvarları ve özel tasarlanmış derslikleriyle sürekli büyüttüğümüz, yeni ek hizmet binalarıyla kapasitesini katladığımız mesleki eğitim merkezlerimiz sayesinde, tam da bu yüksek teknolojili hatlarda çalışacak nitelikli teknisyenleri ve işgücünü kendi kampüsümüz içinde, sanayicimizin talebine göre yetiştiriyoruz. Eskişehir'in asırlık havacılık kültürü, bu alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda ana ve yan sanayi firmalarımız, güçlü üniversiteleri ve OSB'mizin yenilikçi eğitim vizyonu birleştiğinde; yerli ve yabancı yatırımcının aradığı kusursuz iş gücü garantisi doğrudan sağlanmış oluyoruz. Artık savunma sanayinde parça üretmekten öteye geçip, sistem ve kendi teknoloji üreten, NATO ordularının ihtiyaç duyduğu teknolojileri hızla ölçeklendiren bir döneme giriyoruz. Eskişehir OSB, sunduğu kusursuz sanayi altyapısı, büyük ekosistemiyle, stratejik konumu ve entegre mesleki eğitim modeliyle “NATO 3.0” döneminin en cazip ve güvenilir savunma sanayi yatırım merkezidir. Tüm dünyadaki vizyoner yatırımcıları, bu tarihi büyümenin bir parçası olmak üzere Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne davet ediyoruz.”