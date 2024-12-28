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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılında 109 milyon 485 TL’lik yatırım planlıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların korunması, yangınla mücadele ve üretim faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmek amacıyla 2025 yılı için ise toplamda 109 milyon 485 bin TL’lik yatırım planladığı bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılında 109 milyon 485 TL’lik yatırım planlıyor
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Müdürlükten yapılan açıklamada, 2024 yılında orman yollarının yapımı ve bakımı için önemli çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi: 150 kilometre yeni yol, 72 kilometre büyük onarım, 22 kilometre üst yapı, 131 kilometre sanat yapısı, 37 kilometre traktör yolu, 52 kilometre sürütme yolu, 12 kilometre yangın mücadele cephesi yolu, 7 bin 460 kilometre yol tamir ve bakım, bin 389 kilometre yangın emniyet yolu yapım ve bakım çalışmaları tamamlandı" belirtildi. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında Kütahya’ya toplam 77 milyon 570 bin TL yatırım yapıldığı belirtildi.

“109 milyon 485 bin TL’lik bir yatırım planıyla orman yollarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Müdürlük yetkilileri, Kütahya için yeni yollar ve altyapı projeleriyle 2025 yılında da yatırımların süreceğini ifade ederek, “109 milyon 485 bin TL’lik bir yatırım planıyla orman yollarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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