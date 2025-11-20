Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / KÜTAHYA

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 2 milyon metrekarelik 3’üncü genişleme alanı ile yatırımcılara düşük maliyetli, yüksek teşvikli ve güçlü altyapı olanaklarına sahip yeni bir üretim üssü kazandıracaklarını söyledi. Tolga Eskioğlu, yeni alanla birlikte 13 bin 500 olan istihdam kapasitesinin yaklaşık 25 bin kişiye ulaşacağını söyledi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu yeni genişleme sahasının yalnızca fiziki bir büyüme olmadığını, aynı zamanda bölgenin üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve istihdam alanlarını artıran kapsamlı bir kalkınma adımı olduğunu anlattı. Tolga Eskioğlu, “Elektrik, doğalgaz, yol, su, kanalizasyon ve fiber internet altyapısını en modern standartlarda hazırlıyoruz. Yatırımcılarımızın hızlıca üretime geçebileceği, güçlü ve güvenilir bir sanayi ortamı oluşturuyoruz. Bu alan, yalnızca yeni parseller üretmekten ibaret değil. Aynı zamanda bölgenin sanayi vizyonunu büyüten, sürdürülebilir ve planlı bir yatırım ekosistemi yaratmayı amaçlayan bir adım. Kütahya OSB olarak hem üreticiyi destekleyecek hem de bölgenin ekonomik dinamizmini artıracak güçlü bir altyapıyı hayata geçiriyoruz” dedi.

"Genişleme alanıyla toplam 25 bin istihdam öngörüyoruz"

Yatırımcı dostu yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Tolga Eskioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Hızlı arsa tahsisi, şeffaf süreç yönetimi ve her aşamada yatırımcıya rehberlik, Kütahya OSB’nin en güçlü özelliklerinden biri. Sosyal donatı alanlarıyla modern bir OSB yaşam kültürü sunuyoruz. Kongre merkezi, ticari çarşı, restoran, market ve sosyal tesisler, çalışanlar için yaşam kalitesini artırıyor. İnsan kaynağı alanında da yatırımcıyı destekliyoruz. OSB Akademi & İşte OSB programları kapsamında personel eğitimleri, kariyer platformu, CV havuzu ve firma–yetenek eşleşmeleriyle işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli bulmasını kolaylaştırıyoruz.”

Yeni genişleme alanının devreye alınmasıyla birlikte Kütahya OSB’nin toplam istihdam kapasitesinin 13 bin 500’den yaklaşık 25 bin kişiye ulaşmasını öngördüklerini aktaran Tolga Eskioğlu, “Bu rakam, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli ölçüde katkı sağlayacak yeni bir üretim ve istihdam potansiyelini ifade ediyor” dedi.

“Stratejik konumumuz, yatırımcılara rekabet avantajı sunuyor”

Yatırımcıların bölgeyi tercih etmesinde birçok unsurun etkili olduğunu vurgulayan Tolga Eskioğlu “Yeni genişleme alanımız, uygun maliyetli arsa seçenekleriyle yatırımcıların öncelikli tercihi haline geliyor. TR33 Bölgesi destekleri ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yüksek teşvik oranları sunuyoruz. Ayrıca güçlü ve modern altyapımız, kesintisiz enerji garantimiz ve uluslararası standartlarda atıksu arıtma tesisimizle üretimde herhangi bir aksama riski bulunmuyor” dedi.

Alanın stratejik konumunun da yatırımcılar için cazibe yarattığını kaydeden Tolga Eskioğlu, demiryoluna 1 kilometre, havalimanına 40 kilometre ve limana 150 kilometre mesafede yer alan OSB’nin, Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun merkezinde konumlanarak 30 milyonluk nüfusa kısa sürede erişim imkânı sunduğunu sözlerine ekledi.