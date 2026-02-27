Kütahya OSB, atıksu kapasitesini 15 bin metreküpe çıkarıyor
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayide büyüme ivmesinin sürmesi ve 3’üncü Genişleme Alanı süreciyle birlikte artan yatırım iştahı doğrultusunda çevre altyapısını güçlendirme kararı aldı.
ABDULLAH SÖNMEZ / KÜTAHYA
Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi’nin günlük arıtma kapasitesi, planlanan kapasite artırım ve modernizasyon yatırımıyla 15 bin metreküpe çıkarılacak.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, finansman sürecinde uluslararası kaynaklardan yararlanmayı planladıklarını belirterek, kapasite artırım ve modernizasyon çalışmalarını Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eskioğlu, “Bu yatırım, finansman modeliyle de örnek bir altyapı projesi olacak” dedi. Kapasite artışı kapsamında fiziksel ön arıtma, kimyasal ön arıtma, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma üniteleri tesis bünyesine kazandırılacak.