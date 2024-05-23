Kütahya’da 15 üreticiye ücretsiz 105 arı kovanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı adına Genel Müdürlük tarafından ve BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) işbirliği ile hayata geçirilen "Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası Projesi" çerçevesinde merkez ilçeye bağlı Yaylababa köyü’nde 15 üreticiye ücretsiz 5’er adet arılı, 2’şer adet boş kovan üzere toplam 7’şer kovan ile birlikte arıcılık ekipmanları dağıtımı gerçekleştirildi.