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Kütahya’da 15 üreticiye ücretsiz 105 arı kovanı dağıtıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi çerçevesinde Yaylababa köyünde 15 üreticiye toplam 105 arı kovanı ile birlikte arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Kütahya’da 15 üreticiye ücretsiz 105 arı kovanı dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı adına Genel Müdürlük tarafından ve BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) işbirliği ile hayata geçirilen "Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası Projesi" çerçevesinde merkez ilçeye bağlı Yaylababa köyü’nde 15 üreticiye ücretsiz 5’er adet arılı, 2’şer adet boş kovan üzere toplam 7’şer kovan ile birlikte arıcılık ekipmanları dağıtımı gerçekleştirildi.

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