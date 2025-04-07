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Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi yapılacak

Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
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Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi yapılacak
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Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Emet, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde birer, Gediz ilçesinde 2 olmak üzere 5 alan, 3 yıllık jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 388 bin ile 2 milyon 514 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 17 Nisan'da 14.00 ve 14.08 saatleri arasında Kütahya İl Özel İdaresi Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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