Kütahya'da balık pazarında hareketlilik

Tavşanlı balık pazarına farklı denizlerden çeşit çeşit balık günlük olarak getirilerek satışa sunuluyor. Balık pazarı satıcılarından Hasan Şen, sezonu açılmasının ardından günlük olarak bol balık çeşidiyle hizmet verdiklerini belirtti. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nden gelen balık çeşitlerinin palamut, çinakop, sardalye, alabalık, istavrit ve hamsi olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları, herkesi omega-3 deposu balık almaya davet etti.

Denizden çıkan balık aynı gün müşteriyle buluşuyor

Hasan Şen, "Tavşanlı balık halinde coşkulu bir sezon açtık. Eylül ayının ilk haftasından itibaren Kütahya ve ilçelerinde ülke genelinde olduğu gibi balık satışları başladı. Direkt denizden çıkan balığı günlük olarak aracısız Tavşanlı halkımız ile buluşturuyoruz" dedi. Balık satıcılarından Niyazi Turgut ise "Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde havalar tam olarak soğumasa da balık çeşitleri çoğaldı. Bilindiği gibi çocuklarımızın ve kendi sağlığımız için balık tüketmemiz gerekiyor. Balıkta bulunan Omega - 3 yağ asitleri vücudu soğuklara karşı koruyor. Bu sene eskisine nazaran çok balık yok ancak sağlığımız için de bol balık tüketmek gerekiyor. Fiyatlar ise balığın denizden çıkma durumuna göre bazen günlük olarak bile değişebiliyor" dedi.

Balık fiyatları

Pazarda balık fiyatlarının ise; alabalık, Karadeniz hamsi 150 TL, sardalye 100 TL, Çipura ve Levrek 300 TL palamut 150 TL ve istavrit 100 TL olduğu söylendi.