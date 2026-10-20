Kutluhan Taşkın kaç yaşında, nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Kutluhan Taşkın kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.

Kutluhan Taşkın kaç yaşında?

1978 yılında doğan Kutluhan Taşkın, 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Kutluhan Taşkın nereli?

Kutluhan Taşkın, Konya’nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamladı.

Kutluhan Taşkın hangi üniversiteden mezun?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Kutluhan Taşkın, aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde planlama uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında planlama uzmanlığına atandı.

Taşkın, 2007-2009 yılları arasında ABD’deki Cornell Üniversitesinin kamu yönetimi programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kutluhan Taşkın’ın kariyeri

Kamu yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Kutluhan Taşkın, 2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde çalıştı.

2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Taşkın, 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğünü üstlenen Taşkın, aynı dönemde Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürdü.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atanan Kutluhan Taşkın, son olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kutluhan Taşkın evli mi?

Kutluhan Taşkın evli ve bir çocuk babasıdır.

Kutluhan Taşkın kimdir?

Kutluhan Taşkın, 1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu bir bürokrattır. Kamu kariyerine 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatında başlayan Taşkın, Kalkınma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. 21 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atanan Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.