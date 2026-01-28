Kutluk Group, Avrupa'da iki kritik satın almayla güçlendi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’de Bursa ve Bozüyük’te toplam yaklaşık 6 bin ton döküm kapasitesine sahip olan Kutluk Group, Almanya’daki iki tesisle birlikte yıllık toplam 35 bin tonun üzerinde üretim gücüne ulaştı. Grup; otomotiv başta olmak üzere enerji, makine ve soba sektörlerine üretim yapıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutluk ve Başkan Yardımcısı Melih Kutluk, Türkiye’de yüksek faizler ve finansmana erişim zorlukları nedeniyle yeni yatırımlara temkinli yaklaştıklarını belirterek, mevcut yatırımların verimli yönetimine odaklandıklarını söyledi.

Melih Kutluk, son dönemde devreye alınan 3 boyutlu kum yazıcı teknolojisinin ise katma değerli üretimde önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Kutluk Group, 2024 yılında Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Almanya merkezli 219 yıllık Teutoguss’u satın almıştı. 45 bin metrekare alan üzerine kurulu, 18 bin metrekare kapalı üretim sahasına sahip tesis; tek vardiyada 250 ton, çift vardiyada ise 400 ton döküm kapasitesine ulaşıyor. 45 çalışanı bulunan fabrika, katma değeri yüksek ve kaliteli döküm ürünleriyle Avrupa’nın üst segment müşterilerine hizmet veriyor. Melih Kutluk, 2025’i yatırım ve entegrasyon yılı olarak gördüklerini belirterek, “Büyümemiz ağırlıklı olarak satın almalarla gerçekleşti. Avrupa yatırımlarıyla ölçeğimizi büyüttük. Önümüzdeki dönemde odak noktamız verimlilik ve sürdürülebilir kârlılık olacak” dedi.

Alman Teutoguss’un ardından Ortrander’i de aldı

Kutluk Group, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisi kapsamında Almanya’daki ikinci büyük satın almasını gerçekleştirdi. 219 yıllık köklü Alman döküm firması Teutoguss’un ardından 2025'te de Almanya’nın Dresden kentinde faaliyet gösteren Ortrander döküm tesisini satın aldı. Melih Kutluk firmanın enerji ve eleman maliyetleri nedeniyle zor duruma düştüğünü ve bu sürecin ardından fabrikanın kayyuma devredilerek satışa çıktığını belirterek, satın almanın ölçek açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kutluk, “200 kişinin çalıştığı, yıllık 25 bin ton kapasiteli büyük bir tesisten bahsediyoruz. İlk Almanya yatırımımızı yaparken Ortrander de satılıktı ancak o dönem bu ölçeği yönetmekte zorlanabileceğimizi düşündük” dedi. Ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne seri üretim döküm yapan Ortrander’in hızlı ve küçük parça üretimine uygun bir yapısı bulunduğunu ifade eden Kutluk, kapasitenin tam kullanılmadığına dikkat çekti. Melih Kutluk, “25 bin tonluk kapasite var ancak doluluk oranı düşük. Bizim hedefimiz kapasiteyi tamamen doldurmak, maliyetleri düşürerek kârlı ve sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturmak” diye konuştu.

“Almanya’daki yatırımlarımız değerli hale gelecek”

Ortrander tesisinin 65 dönüm arazi üzerinde, 25 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Kutluk, Almanya’da şirket satın almanın mevzuat ve kültürel bariyerler nedeniyle kolay olmadığını söyledi. Kutluk, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki dönemde özellikle Çin’e karşı yeni regülasyonlar ve ticari önlemler açıklamasının beklendiğini hatırlatarak, Almanya’daki üretim varlığının stratejik önemine işaret etti. Melih Kutluk, “AB’nin alacağı kararlar sonrasında Almanya’daki yatırımlarımız çok daha değerli hale gelecek. Zamanlamamızın doğru olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.